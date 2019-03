Farándula

El cantante canadiense Justin Bieber anunció que se tomará un descanso de la música para atender los problemas de salud y emocionales que de manera reciente lo han aquejado.

“He estado de tour mi adolescencia entera y cuando recién cumplí 20 me di cuenta, ustedes probablemente vieron, que era infeliz en el último tour

“No merezco eso y ustedes tampoco, pagan para tener un concierto animado y yo era emocionalmente incapaz de darles eso casi al final de la gira”, publicó el intérprete de “Sorry” en sus redes sociales.

“He estado buscando, ensayo y error como muchos de nosotros lo hacemos, ahora estoy enfocado en reparar algunos de esos problemas enraizados profundamente que tengo como la mayoría de nosotros, así que no caeré, con eso puedo sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”, escribió.

Bieber, quien nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, Canadá inició su carrera artística desde que era un niño. Hijo de Jeremy Jack Bieber y Pattie Malette, ella fue la que lo alentó a mostrar su talento al mundo.

Desde pequeño desarrolló el gusto por el ajedrez, el fútbol y el hockey. En 2006 participó en un concurso de canto en Stratford, donde ganó el segundo lugar con la interpretación de la canción “So sick” del cantante Ne-Yo.

Dos años después Malette subió a la plataforma de Youtube una serie de videos en los que Justin, con tan sólo 15 años, cantó temas de famosos como Stevie Wonder, Justin Timberlake, Chris Brown y Usher.

Justin Timberlake revela que Cry Me a River era para ¡Britney Spears!

Scooter Braun, un ejecutivo que ha trabajado con Ariana Grande y el mismo Usher, halló los clips y se interesó en él. Tiempo después se convertiría en su manager.

l 9 de julio de 2009 fue lanzado su primer single “One time”, que alcanzó la posición 17 en la lista Billboard hot 100 y cuatro meses después el mercado recibiría su álbum debut “My world”.

Justin comenzó a probar la fama al tener siete sencillos de un primer disco en la lista de la importante revista americana y cantar para el entonces presidente Barack Obama y su familia en la Casa Blanca durante la Navidad.

En 2010 pisó por primera vez la alfombra roja de los premios Grammy. Su álbum “My world 2.0” alcanzó el número uno de Billboard, algo excepcional para un artista de su edad. A partir de ahí su sencillo “Baby” se convertiría en un hit y le permitiría comenzar su gira “My world tour”.

Durante 2010 y 2011 Justin Drew Bieber siguió saboreando la fama: fue invitado al programa “Saturday night live”, ofreció un concierto en la tienda departamental Macy’s en Nueva York y publicó “Somebody to love”, donde curiosamente compartió voz con el cantante Usher en una versión remix, colocándolo en las primeras posiciones de las listas de popularidad.

Su segundo material discográfico “Under the mistletoe” fue número uno de la lista Billboard 200 y MTV ya lo había reconocido como mejor artista revelación por “Baby”, seguido por la publicación de otro trabajo “My world acoustic”.

La revista Forbes también lo reconoció como la tercera personalidad más influyente en 2011, año en el que a finales salió un single “Die in your arms”, proveniente de lo que sería su tercer álbum “Believe”.