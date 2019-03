Estado destina 56 millones en subsidios para guarderías

Gabriel Limón

Cuando el gobernador Doug Ducey lanzó su propuesta multimillonaria de presupuesto, incluyó 56 millones en subsidios para guarderías, y dijo que haría que esa atención fuera más asequible para las familias de bajos ingresos y que expandiera su alcance a unos 29 mil niños.

“Vamos a pasar de la parte posterior de la manada a la derecha en el medio, y luego también vamos a permitir que otros cinco mil niños tengan estos subsidios que no los tienen hoy”, dijo Christina Corieri, asesora superior de políticas de Gobierno del Estado.

El estado paga subsidios a guarderías para cubrir parte de la matrícula de un niño, lo que permite a las familias que califican elegir un centro financiado por el gobierno. Pero los subsidios se han estancado aun cuando los costos de la guardería han aumentado. La inyección de presupuesto está destinada a reducir la brecha.

Las familias a veces se ven obligadas a alejarse de un centro de cuidado diurno cuando el programa de subsidios no proporciona suficiente ayuda financiera, dijo un administrador de cuidado diurno.

“Es dificil. Tan pronto como entren, sabemos que vamos a tener que hablar y les estamos quitando la oportunidad para elegir lo que sea mejor para su familia”, dijo Kelly McCready, administradora de Kreative Kampus en el centro de Phoenix.

Sin la opción de proveedores de cuidado diurno con licencia, dijo, algunos padres confían en amigos, familiares o conocidos, que no están capacitados, para cuidar a sus hijos, o los padres se ven obligados a reducir las horas de trabajo para cuidar a sus hijos.

La financiación ajustada por última vez del estado en 2000, otorgó a los centros de atención un promedio de 350 por niño, pero a medida que aumentaban los sueldos de los empleados y otros costos de administración de una guardería, también lo hacía la participación de las familias en la factura.

En 2014, las familias de Arizona pagaron un costo promedio de cuidado diario de 9 mil 437 por año, según un informe del Instituto de Política Económica que dice que el cuidado infantil de alta calidad está fuera del alcance de la mayoría de las familias.

McCready dijo que los propietarios y gerentes de guarderías a veces intentan llegar a fin de mes sin pedirles a las familias que paguen el excedente, pero que la buena voluntad restringe los recursos de esas empresas.

“Trabajando y viviendo en la industria de la primera infancia, hay tanta pasión y disposición para dar ese 10 por ciento extra para compensar que no es suficiente”, dijo McCready.

El plan de Ducey para los 56 millones es destinar la mitad del dinero a la reducción de tarifas que las familias deben pagar en un promedio de 100 y la otra mitad a la adición de cinco mil 100 niños al programa. Eso elevaría la cantidad de niños elegibles a 29 mil, según Corieri, el asesor de Ducey.

“No estamos complementando a los padres de ninguna manera, sólo los estamos apoyando, así que al tener relaciones con las familias, con los niños, podemos apoyar aquí a través del día lo que esas familias necesitan”, dijo McCready.