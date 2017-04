Por Hugo Laveen

Un evento anual para destrozar los documentos antiguos y protegerse contra el robo de identidad, ha sido organizado por CBS Canal 5 para el próximo lunes 10 de abril. Se trata del tradicional “CBS 5 Shred-a-thon.

Esa fecha marca el límite de tiempo para la presentación anual de impuesto, dispuesta por el IRS, y es un buen momento para deshacerse de las declaraciones viejas de impuestos y otros documentos que han perdido utilidad, pero que contienen información personal.

La CBS 5 se está asociando con International Paper y la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa para el evento, como lo ha hecho durante más de una década, International Paper y la MCAO y CBS 5 han trabajado para de4struir de manera segura los documentos viejos, de los que las familias se quieran deshacer.

El evento tiene lugar en las intalaciones de Interacional Paper, ubicadas en el 301 Sur 30th Street, cerca de Washington Street en Phoenix. El evento se desarrolla todo el día, de 4:30 am a 7 pm.

Para entrar en el evento, debe alinear su vehículo en la calle Washington – en cualquier dirección. La Policía de Phoenix requerirá que los vehículos vayan hacia el sur en la calle 30 para girar a la derecha o a la izquierda en Washington para unirse a las líneas. No habrá acceso al evento desde la calle 30, al norte de Washington.

La trituración es totalmente gratuita, hasta un máximo de 15 cajas de banquero o bolsas de basura.

Usted puede llevar declaraciones de impuestos que tengan más de cinco años, antiguas cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, facturas de servicios públicos viejas, facturas médicas antiguas y cualquier otro documento que desee destruir.

Las grapas y los clips de papel están bien para dejar en sus documentos; Pueden pasar por la trituradora. Por favor, elimine todos los clips de resorte negro grande, el tipo que tienen muchos trozos de papel juntos; No pueden pasar por la trituradora.

Las cajas se pueden dejar para que International Paper las recicle para usted o usted puede llevarlas a su casa con usted.

Si necesita traer sus documentos en bolsas, las bolsas de papel pueden pasar por la trituradora y son preferibles a las bolsas de plástico. Las bolsas de papel mantendrán las líneas en movimiento aún más rápido en el evento, pero las bolsas de plástico serán aceptadas.

Asegúrese de salir el 10 de abril y tome medidas para proteger su identidad.