Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Jodi Arias está pidiendo a un tribunal de apelaciones que revoque su condena por asesinato en la muerte de su ex novio en 2008, alegando que la mala conducta de un fiscal y el hecho de que un juez no controlara la cobertura de noticias durante el siniestro caso la privó del derecho a un juicio justo.

En la apelación presentada el viernes, los abogados de Arias dijeron que el fiscal Juan Martínez interrogó a los testigos de manera impropia, ignoró los fallos en las pruebas y buscó la cobertura de las noticias. También dijeron que la jueza Sherry Stephens permitió que las organizaciones convirtieran el juicio en una “atmósfera de circo”, fue lento en restringir a los periodistas incluso cuando violaron las reglas de cobertura de medios de la corte y permitió que los espectadores se envalentonen por lo que vieron en la transmisión en vivo. de la sala del tribunal de Phoenix.

“El tribunal admitió que este deseo de alimentar el inusual interés público en el juicio causó que los medios persiguieran y hostigaran a los abogados, testigos, jurados y el personal judicial”, dijeron los abogados de Arias, Peg Green y Cory Engle en la apelación.

Katie Conner, vocera de la Oficina del Procurador General de Arizona, que se encarga de la apelación, se negó a comentar sobre la presentación de Arias. Martínez no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes por la tarde.

Arias, de 37 años, está cumpliendo cadena perpetua por su condena de asesinato en primer grado por la muerte en 2008 de Travis Alexander en su casa en Mesa.

Los fiscales dijeron que Arias atacó a Alexander en un ataque de celos después de que él quisiera terminar su romance y planeó un viaje a México con otra mujer. Arias ha reconocido haber matado a Alexander, pero afirmó que fue en defensa propia después de que la atacó.

La fase de culpabilidad del juicio de Arias finalizó en 2013 con los jurados que la condenaron, pero que impidió el castigo. Un segundo juicio por sentencia comenzó a finales de 2014 y se extendió a principios de 2015, lo que también resultó en un punto muerto del jurado. Eso requería que Stephens condenara a Arias a prisión de por vida.

El caso se convirtió en un circo mediático, y se difundieron en directo por todo el mundo detalles vergonzosos y violentos sobre Arias y Alexander.

A pesar de sus reservas sobre testificar durante el nuevo juicio de sentencia, Arias había cortejado activamente desde que fue arrestada en 2008. Hizo entrevistas en “48 Hours” y “Inside Edition” de TV después de su arresto y estuvo en el estrado durante varias semanas durante el juicio en el que fue declarada culpable de asesinato. Ella también hizo una serie de entrevistas con los medios después de su condena.

Los abogados de Arias dicen que Martínez cortejó a periodistas y espectadores, firmó autógrafos y posó para fotos durante el juicio. “Este fiscal sin excusas ‘tocó’ a la audiencia afuera, así como a aquellos que vieron la transmisión en vivo”, escribieron los abogados de Arias.

También dijeron que Martínez hizo una acusación infundada de que un testigo experto del equipo de la defensa tenía una relación inapropiada con Arias. También dijeron que Martínez hizo caso omiso de las decisiones de la corte al repetir preguntas después de que el juez las había invalidado.

La apelación fue presentada después de que Arias intentó infructuosamente prohibir al público ver su escrito de apelación.