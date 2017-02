Por Hugo Laveen

El senado estatal de Arizona aprobó un proyecto de ley que prohíbe cualquier tipo de cobertura utilizada sobre las placas o matrículas de los vehículos que obstruya, oculte o distorsione la serie; un recurso típicamente utilizado para evitar que las cámaras de intersección capten la matrícula de los autos cuando se conduce a velocidad excesiva o en infracción.

Proyecto de ley SB 1073 impulsado por el senador demócrata Steve Farley fue aprobado en una votación de 20 contra 10 el jueves y ahora se dirige a la Cámara de Representantes. Farley ha estado empujando una legislación idéntica durante años anteriores, sin éxito.

El senador sostiene que utilizar cualquier forma para eludir la claridad en loa imagen de las matrículas, no sólo buscan evadir las fotos tomadas en infracción, sino dificultar que cualquier testigo de un accidente pueda ayudar a la identificación del responsable y dificultar a la policía la lectura de placas de vehículos sobre los cuales pueda existir algún reporte que le vincule a cualquier actividad criminal.

Farley dice que las cubiertas oscurecen los números, las letras y las etiquetas durante algunas horas del día y dificultan que la policía lea la placa e identifique a los que violan la ley.

El legislador de Tucson dice que no tiene sentido exigir una placa con la matrícula y luego permitir que las cubran con cubiertas que pueden hacer difícil, si no imposibles de leer.