Aprueban legisladores prohibición de enviar textos mientras se conduce

Por Hugo Laveen

La legislatura estatal aprobó esta semana la primera propuesta estatal que prohíbe enviar mensajes de texto mientras se conduce, limitándolo a los nuevos conductores durante los primeros seis meses que tienen una licencia de conducir.

La votación se produjo después de que la senadora Karen Fann, Republicana de Prescott, prometió a los legisladores vacilantes que este no era el comienzo de un camino hacia una prohibición universal de mensajes de texto.

La proposición SB 1080 fue aprobada la Cámara de Representantes con un voto de sobra, recortando líneas partidistas en una votación de 32-24. Ahora va al Gobernador Doug Ducey para su consideración. Si lo firma, no entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2018.

El proyecto de ley prohíbe a los conductores menores de 18 años que tengan una licencia de clase G usar cualquier dispositivo inalámbrico mientras tengan un permiso de aprendizaje y lo extiendan a los primeros seis meses de su licencia.

La oposición estaba dividida: algunos legisladores se opusieron porque la prohibición temporal de mensajes de texto no fue lo suficientemente lejos. Otros temían que se expandiera para incluir a todos los conductores.

“Esta es la proverbial nariz debajo de la tienda de camellos”, dijo el representante Anthony Kern, republicano, al votar “no”.

Pero el representante Richard Andrade, D-Glendale, dijo que prefiere una prohibición universal.

Un ingeniero de ferrocarriles, señaló que la Autoridad Ferroviaria Federal prohibió los dispositivos móviles después de que un ingeniero que fue distraído por mensajes de texto estrelló su tren con la parte posterior de otro tren, matando a 25.

“Si esto salva vidas, vale la pena”, dijo Andrade, que debería ayudar a desarrollar buenos hábitos entre los jóvenes que están aprendiendo a navegar por las calles, dijo.

Fann dijo que esa era la intención de su legislación: ayudar a desarrollar buenos hábitos en los conductores principiantes.

Ella dijo que simpatiza con los argumentos de que es el trabajo de los padres haga cumplir esos hábitos, pero “los niños no siempre escuchan a sus padres”.

“Mi meta ha sido conseguir esto para los niños”, dijo Fann después de que ella había circulado en el piso de la Cámara para convencer a los legisladores vacilantes a votar “sí”. “Ése ha sido mi objetivo durante cinco años. Esta no es mi manera de meter la nariz del camello debajo de la tienda.

Dijo que no impulsaría más leyes en ese sentido. Sin embargo, añadió, no puede hablar por otros, y señaló que otros dos senadores presentaron la legislación de prohibición de mensajes de texto a principios de este año, aunque ninguno de los dos proyectos avanzó.