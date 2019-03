La Jefe de Proyectos de APS dijo que no se realizará la obra en terrenos donde puedan afectar a los residentes.

Por Leonardo Reichel

“En Arizona Public Services tenemos que construir infraestructura para proveer un servicio adecuado a nuestros clientes; pero APS no va a tomar acciones que afecten la salud de la comunidad”, dijo Kendra Lee, Gerente de Proyectos de Construcción de dicha compañía, entrevistada por Prensa Hispana, poco después de recibir el documento en el que vecinos del Grant Park y activistas comunitarios rechazaron los planes de construcción.

La funcionaria aceptó que recientemente APS levantó una capa de concreto que se detectó que estaba contaminada. “Se hizo un informe y se sometió al Departamento de Medio Ambiente de Arizona y ellos verificaron que no había contaminación”.

“Estamos aquí para recibir las sugerencias de la comunidad y tomarlas en cuenta”, dijo la responsable de franquicias y servicios técnicos de APS. “Nuestros planes son de construir una subestación y modernizar la infraestructura, pero lo haremos en los terrenos al norte de la calle Grant, los cuales han sido ya preparados”.

Ella indicó que “hemos recibido información de cómo quieren ellos que el proyecto sea incorporado al barrio y consideramos que no habrá problema”, concluyó.