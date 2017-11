Estatal

Phoenix, AZ.— Un rayo que incendió hace unos meses las montañas Pinaleño, en el norte de Arizona, diezmó la población de la ardilla roja Mount Graham de por sí en peligro de extinción, dejando pocos sobrevivientes y prestando urgencia a los esfuerzos de conservación para salvar a la especie de la extinción.

Funcionarios del Departamento de Caza y Pesca de Arizona dijeron que únicamente se censaron 35 de las ardillas rojas sobrevivieron a un incendio forestal de julio y sus secuelas.

La especie ya tenía una tenue tendencia a extinguirse.

“Durante los últimos 15 o 20 años han habitado entre 200 y 300 individuos de esa especie en una sola montaña aislada”, dijo John Koprowski, profesor de la Universidad de Arizona y director del laboratorio de investigación de conservación de la universidad. Él ha estudiado ardillas por 35 años.

La caída significativa en la población debido al fuego Frye añadió urgencia a un programa de conservación en curso en el Zoológico de Phoenix.

Stuart Wells, director de conservación y ciencia en el zoológico, está desarrollando un programa de crianza sancionado por el gobierno federal con sus dos hembras y tres ardillas macho.

Pero la cría de ardillas rojas no es simple. El camino ha estado marcado por la agresión territorial entre las ardillas masculinas y femeninas, el mal momento y las complicaciones imprevistas, como un aire acondicionado roto.

“La ardilla roja de Mount Graham es un reto debido a la forma en que queremos criar a estos animales para reintroducirlos de nuevo en la naturaleza”, dijo Wells, que era estudiante de doctorado de Koprowski en la U de A. “Queremos mantener los atributos que tienen ya que son necesarios para que puedan sobrevivir “.

Un desafío es que las ardillas son territoriales. Las ardillas hembras son sensibles a su espacio cuando no son receptivas para la cría.

“Si es el momento equivocado, en este contexto, existe la posibilidad de que puedan lastimarse o morir”, dijo Wells. “Pero en la naturaleza, si un macho comienza a perseguir a una hembra para ver si ella es receptiva a la crianza, puede subir a un árbol o ponerse fuera de la vista”. Ella no va a ser arrinconada”.

Luego, está el problema del tiempo.

Para determinar el momento apropiado para la cría, el centro de conservación analiza las muestras fecales, buscando metabolitos hormonales que indiquen concentraciones de estradiol, que pueden ayudar a determinar cuándo las hembras son receptivas.

“Resulta que cambian de ciclo cada 25 días”, dijo Wells.

Los conservacionistas luego examinaron el comportamiento agresivo y determinaron que cuando los niveles de estradiol de la ardilla eran altos, la agresión era baja.

Sólo han pasado dos temporadas de cría, y el plan de cría del zoológico enfrenta complicaciones.

“La primera temporada que tuvimos, que comenzó en 2016 en mayo, salió nuestro aire acondicionado”, dijo Wells. Este año, la construcción de una nueva sala para las ardillas rojas Mount Graham interrumpió a los pequeños mamíferos, que son conductuales y fisiológicamente sensibles a los ruidos.

En 2016, una de las ardillas rojas hembra Mount Graham fue impregnada, pero ella nunca dio a luz a la descendencia.

El objetivo: reforzar la población del zoológico a cinco hombres y cinco mujeres y devolver una población a Mount Graham para 2018.

Koprowski dijo que los hábitats que crean las ardillas rojas de Mount Graham con sus residuos de comida sobrantes (escamas y núcleos de conos de pino) proporcionan estructura y diversidad al medio ambiente.

Esas pilas de escombros, llamadas basurales, proporcionan refugio a otros mamíferos pequeños y atraen depredadores más grandes, dijo Koprowski.

El programa de cría del zoológico está en conjunto con otros esfuerzos de conservación para salvar a las ardillas que sobrevivieron al incendio forestal en Mount Graham.

Con el incendio Frye limpiando gran parte del dosel del bosque, la ardilla roja Mount Graham es mucho más susceptible a ser víctima de un depredador con una mejor visibilidad.

Koprowski dijo que las agencias de manejo de la tierra han instituido un programa de alimentación suplementaria de emergencia en Mount Graham que colocó pequeños comederos en lugares con ardillas sobrevivientes conocidas.

Esto complementará la comida almacenada perdida en el fuego. Koprowski dijo que algunas de las ardillas tienen collares de radio que brindan información detallada sobre la supervivencia, como, por ejemplo, si son atacados por depredadores.

Koprowski dijo que a pesar de sus esfuerzos, la extinción es una posibilidad. Sin embargo, dijo que la especie ha existido por 10,000 años y sobrevivió a condiciones similares.

“Históricamente, ha habido varios incendios en las montañas, por lo que esta especie es un sobreviviente”, dijo. “Tenemos que seguir intentándolo y ayudarlos porque esta es una situación desesperada. Creo que tenemos una especie increíblemente resistente aquí. Todavía hay algo de hábitat en Mount Graham y podemos ayudar a aumentar la población”. “No apostaría contra la ardilla roja Mount Graham”.