Por Hugo Laveen

Phoenix, Arizona. La tendencia de nuevos compradores de vivienda que buscan asentarse en el estado de Arizona, se ha mantenido durante los últimos años, y en ello influyen la belleza del estado y sus inviernos, generalmente muy tolerables.

Para ayudar a mantener esa tendencia, el estado del Gran Cañón tiene un programa para ayudar a los compradores de vivienda por primera vez, especialmente aquellos que tienen un crédito más débil o que han tenido dificultades para ahorrar para el enganche de su propiedad.

La Autoridad de Desarrollo Industrial de Arizona, o AzIDA, tiene un programa de hipoteca diseñado específicamente para ayudar a las personas a convertirse en propietarios. Más del 90% de los participantes en el programa Home Plus son compradores de vivienda por primera vez, aunque poseer bienes inmuebles ahora o en el pasado no necesariamente lo descalifica, dijo Dirk Swift, el administrador del programa, en un correo electrónico.

Programa de préstamos Home Plus de Arizona

Este programa combina hipotecas de tasa fija a 30 años con asistencia financiera para el pago inicial o los costos de cierre. Los solicitantes calificados pueden recibir hasta el 5% del saldo principal del préstamo, dependiendo del tipo de hipoteca, en la forma de una segunda hipoteca diferida sin intereses.

No es necesario que pague esta segunda hipoteca a menos que venda o refinancie la vivienda dentro de los primeros tres años de la propiedad. Solo los prestatarios que usan el programa Home Plus pueden aprovechar la asistencia con el pago inicial.

Obtener un préstamo a 30 años a tasa fija con menos del 20% de descuento generalmente requiere un seguro hipotecario mensual, pero con el programa Home Plus, sus primas pueden ser más bajas de lo habitual.

AzIDA trabaja con las empresas patrocinadas por el gobierno Fannie Mae y Freddie Mac para ofrecer un seguro hipotecario a un costo considerablemente más bajo que lo que verá fuera del programa Home Plus.

Qué hacer para aprovecharlo

Si deseamos conocer meas a fondo los conceptos básicos de un préstamo Arizona Home Plus y cómo funciona, es hora de dar el siguiente paso.

Para obtener detalles completos y los requisitos de elegibilidad de este programa de préstamos, visite el sitio web del Departamento de Vivienda de Arizona, aplicando:

https://housing.az.gov/general-public/home-plus.