Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.— El Departamento de Juego y Pesca de Arizona quiere que el público deje de llamarlos sobre coyotes sarnosos en el área de Tucson.

El departamento publicó un comunicado en el que declaró que “agradece las llamadas del público involucrado”, pero que no necesita ser contactado por coyotes con sarna.

La sarna es una enfermedad en los caninos causada por varios tipos de ácaros.

El departamento declara haber tomado cerca de 12 de estas llamadas en las últimas cuatro semanas. Dice que no llamará a menos que el coyote ponga al público en peligro o esté vivo, pero no se mueva.