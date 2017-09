Por Hugo Laveen

Los precios de la gasolina en Arizona parecen estar resistiendo a la tormenta. En este momento, nuestro promedio en todo el estado es el segundo más bajo en el país.

A través del estado y del país, los conductores están pagando los precios más altos de la gasolina registrados este año. El promedio estatal aumentó apenas un centavo esta semana a $ 2.39 por galón. Comparado con 2,67 dólares por galón, que es el precio promedio del gas a nivel nacional, o sea 22 centavos más caro en la semana.

A medida que Texas se seca del huracán Harvey, los conductores en Florida y las costas de Georgia y Carolina del Sur están acudiendo a las gasolineras para llenar sus tanques antes del huracán Irma. Esta compra podría empeorar los niveles de suministro ya ajustados a lo largo del oleoducto Colonial de Alabama a Virginia. El gasoducto está experimentando actualmente una acumulación de entregas debido a la baja oferta de productos causada por Harvey.

La refinería de petróleo y los cierres de gasoductos no son una preocupación importante con Irma, ya que no hay instalaciones en la ruta proyectada de Irma. En cambio, el suministro de gasolina y la distribución si lo son. Al igual que con Harvey, no habría una escasez de gasolina en los EE.UU., sino que podría haber un problema de conseguir suministros de gasolina a las regiones afectadas, especialmente si Irma causa cortes de energía y hace calles y carreteras intransitables.

“Arizona no ha sido afectada tanto como otros estados a raíz del huracán Harvey, lo que también debe ocurrir con el huracán Irma”, dijo Michelle Donati, gerente de comunicaciones de AAA Arizona. “Los estados más propensos a ver los precios del gas aumentar después de Irma son los directamente en el camino de la tormenta con efectos de rizo hasta la costa este”.

Oklahoma y California tienen el precio promedio más bajo y más alto de los 48 estados restantes en $2.388 y $ 3.143 por galón, respectivamente.

Los precios promedio en Arizona a partir del más bajo al más alto son: $2.320 en Tucson, $2.323 en el este del Valle del Sol, $2.331 en Peoria, $2.333 en Glendale, $2.334 en Phoenix, $2.381 en Yuma, $2.384 en Scottsdale, $2,395 en Prescott, y $2,612 en Flagstaff que todavía está por debajo de los $2.672 del promedio naciónal.