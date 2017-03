Por Hugo Laveen

A medida que el valle se prepara para una inundación de tráfico a pie alrededor de la Final Four, los nuevos números ilustran una tendencia alarmante. El número de peatones muertos en accidentes automovilísticos de Arizona está subiendo.

Según los datos preliminares de los primeros seis meses de 2016 el número de accidentes mortales en este estado aumentó un 12,8 por ciento, de 86 en la primera mitad de 2015 a 97 en la primera mitad de 2016.

Las cifras alcanzadas en 2016 sitúan a Arizona en el tercer lugar en la lista de estados con más muertes de peatones per cápita, frente al quinto lugar en 2015, según un informe de la Governors Highway Safety Association.

“Sabes, no puedo entederlo”, dijo Alberto Gutier, director de la Oficina de Seguridad en las Carreteras de Arizona. “Pero puedo decirte que veo algunas de las consecuencias de las personas que hacen cosas estúpidas.”

Gutier dijo que el uso del teléfono celular es probablemente la causa principal del problema, distrayendo tanto a los conductores como a los peatones.

En todo el país, los proyectos GHSA fueron casi 6,000 peatones muertos en 2016. Ése es el número más grande en más de dos décadas.

82 por ciento de los peatones que son atropellados y muertos por los coches son golpeados fuera de una intersección, según el estudio GHSA.

Gutier dijo que la aplicación de jaywalking es necesaria.

Arizona recientemente obtuvo una subvención federal de $785,000 para hacer frente a las muertes de peatones y ciclistas. El estado gastará el dinero en la aplicación adicional, además de una campaña de educación y concienciación, dijo.

Parte de la campaña de educación incluirá el envoltorio de autobuses y trenes ligeros con mensajería, dijo Gutier, aunque el proyecto aún está en fase de planificación.

Arizona, Florida y Tennessee fueron los únicos estados que recibieron la subvención de la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico de Carreteras, dijo.