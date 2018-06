Por Hugo Laveen

La policía arrestó a una mujer de 19 años después de que presuntamente obligó a su ex novio a tener relaciones sexuales con ella mientras lo amenazaba con un machete.

Samantha Ray Mears, una residente de Great Falls, Montana, entró a la casa de su ex novio cuando él no estaba allí y lo confrontó con el arma una vez que llegó a casa, según publicó el canal local de noticias KRTV de Montana. Ella le dijo que se metiera en su cama y se quitara la ropa, dijeron los investigadores.

El ex novio le dijo a la policía que sentía que estaba en peligro y que no podría salir de su casa sin ser lastimado por Mears.

Los documentos de la corte indicaron que mientras los dos estaban teniendo relaciones sexuales, Mears continuó sosteniendo el machete. El Great Falls Tribune informó que Mears mordió al hombre en su brazo cuando trató de dejar de tener relaciones sexuales. El hombre también le dijo a la policía que después de tener relaciones sexuales, los dos comenzaron a discutir. Durante la discusión, Mears supuestamente cortó los bordes de sus paredes y orinó en su cama.

Más tarde esa noche, el hombre llamó al 911 para pedir ayuda, pero le dijo a Mears que estaba llamando a un amigo. La policía dijo que Mears huyó de la escena justo cuando llegaron. Dio a los oficiales evidencia del ataque, mostrándoles la marca de mordida en su brazo y fotos que tomó de Mears sosteniendo el machete.

Según el Great Falls Tribune, los oficiales notaron que Mears “parecía estar sufriendo de algún tipo de enfermedad mental”. Luego, supuestamente, le dijo a la policía que había sido secuestrada y que le dieron el arma para defenderse.

Mears ha sido acusado de agresión agravada, asalto con arma, asalto de pareja / familia, dos cargos de conducta criminal y restricción ilegal.

Los documentos judiciales muestran que los dos habían estado juntos durante unos siete años.