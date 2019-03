Más de un centenar de armas, muchas de ellas de grueso calibre, han sido utilizadas en actividades criminales y las agencias no sabían que habían desaparecido.

Leonardo Reichel

Un tiroteo ocurrido el 29 de octubre pasado en la Siete Calle e Interestatal 17 en Phoenix, cuando un presunto delincuente de nombre Arnaldo Caraveo se enfrentó a los oficiales del DPS y policías de Mesa que lo perseguían, abriendo fuego con una carabina automática M-16, y en cuyo poder se encontró otra más; dejó de manifiesto horas más tarde, que dichas armas habían sido robadas de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, y el robo no había sido detectado.

Después de ese incidente, el sheriff Paul Penzone convocó a la prensa y reconoció públicamente que decenas de armas, (se estima que 50) habían desaparecido del arsenal de su agencia. Posteriormente otras agencias de aplicación de la ley también admitieron haber perdido armas: el Departamento de Seguridad Pública y los departamentos de policía de Mesa, Buckeye, Chandler, Paradise Valley, Scottsdale y Surprise.

De las armas faltantes de la Oficina del Sheriff, 29 son completamente automáticas y 21 son escopetas, según lo reconocido por dicha oficina. Pero dicha agencia aun ahora está realizando una auditoría de su inventario de armas con la ayuda de ATF.

Según el Sheriff Penzone es posible que falten muchas armas más de las cuantificadas hasta ahora, pero la falta de un registro adecuado de la época del sheriff Joe Arpaio, no permitirá saberlo con toda certeza. Penzone mismo admitió que no era posible rastrearlas y responder a preguntas sobre la desaparición sobre sospechosos, cómo, donde o porqué fueron sustraídas. “Necesitamos recuperarlas”, dijo Penzone. “No podemos permitir que se pongan en manos de personas que desean hacer daño a nuestra comunidad”.

El DPS por su parte, admitió que en Arizona se han perdido 32 armas de fuego pertenecientes a esa agencia desde 2008.

Pero el Director del DPS, Coronel Frank Milstead, dijo que su agencia también está realizando una revisión de sus políticas y procedimientos para rastrear armas debido a algunos incidentes pasados que descubrieron armas de fuego y municiones que la agencia no sabía que faltaban.

Milstead en una entrevista en noviembre. “Descubrimos que había un soldado que había sido un instructor de armas de fuego que se había estado aprovechando del sistema, tenía un rifle que no le pertenecía”.

En varias ocasiones, las armas desaparecidas de las agencias policiacas han caído en manos de delincuentes y han sido utilizadas para actividades criminales. En Goodyear, un detective descubrió en 2013 que un ex oficial de policía había empeñado tres armas que eran propiedad de la ciudad y sólo una de esas armas de fuego fue documentada como desaparecida.

En Chandler, el departamento de policía informó que faltaron dos armas de fuego en los últimos cinco años. Pero un portavoz dijo que la ciudad no podría proporcionar información o registros anteriores a eso debido a las políticas de retención de registros.