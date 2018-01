Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El ex sheriff del condado de Maricopa y auto-postulado candidato al Senado, Joe Arpaio, sugirió que el senador Jeff Flake, cuyo asiento espera llenar, puede haber cometido traición el miércoles por la mañana cuando pronunció un duro reproche al presidente Donald Trump.

Arpaio también sugirió limitar la Primera Enmienda diciendo que debe haber límites para criticar a los funcionarios electos.

“No sé si el senador Flake debería hacer algunos comentarios en contra de nuestro comandante en jefe, no estoy diciendo que podría ser considerado por algunos como una situación de traición en el límite de la traición”, dijo Arpaio el miércoles por la mañana.

El polémico ex agente de la ley, quien fue declarado culpable de desacato criminal y luego indultado por Trump, sorprendió a muchos al arrojar su sombrero al ring para el Senado de los EE. UU.

En su anuncio, Arpaio, que tiene 85 años, dijo que se postulaba para avanzar en la agenda de Trump “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”.

Se está postulando contra la ex legisladora estatal Kelli Ward y la congresista Martha McSally para la nominación republicana y se ha empeñado en ofrecer la defensa más radical de Trump.

Ward publicó una declaración en Twitter llamando al discurso de Flake una “vergüenza” para (Arizona) “, mientras que Arpaio también pidió límites para criticar a los funcionarios electos.

Cuando se le preguntó si Flake y el público tienen derecho a convocar a su gobierno, así como a su presidente, Arpaio respondió diciendo “dentro de lo razonable”.