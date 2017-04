Port Hugo Laveen

El Ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que existe un plan para cerrar la cárcel conocida como Tent City.

La instalación utilizada como promocional en sus campañas electorales, utilizaba carpas militares sobrantes instaladas al aire libre como centro de detención desde su primera elección en 1992.

Las tiendas, que han alojado a más de medio millón de personas en los últimos 24 años, pronto serán desmanteladas. “Por supuesto que es una decisión equivocada”, dijo Arpaio el martes, desde su oficina en Fountain Hills. “Pero si quiere cerrarla, deje que la gente decida en este condado si está tomando la decisión correcta”, retó Arpaio al nuevo sheriff Paul Penzone.

El Sheriff Paul Penzone dice que Tent City no es rentable, solo permanece medio lleno y no sirve como elemento disuasorio.

Penzone dice que el condado de Maricopa podría ahorrar 4,5 millones de dólares al año trasladando a los presos a otras cárceles.

“Es una disuasión, [los internos] odian ese lugar, no me importa lo que diga [Penzone], odian ese lugar”, dijo Arpaio.

Tent City se hizo conocido por su comida terrible, los días abrasadoramente calurosos de verano y las frías noches de invierno.

Penzone dice que su personal encontró que la mayoría de los reclusos decidieron quedarse en las tiendas, en lugar de una pequeña celda de la cárcel. Ellos concluyeron que Tent City nunca fue tan “duro” como Arpaio afirmó.

Las tiendas hicieron famoso a Arpaio. Fue presentado en “60 minutos” y otras transmisiones nacionales e internacionales, caminando alrededor de la instalación.

Él dio la bienvenida a los oficiales de la aplicación de ley, a políticos, y a celebridades para recorrer las tiendas.

Arpaio permitió que el cantante country Glen Campbell diera un concierto mientras estaba cumpliendo un tiempo.

La estrella de “Baywatch” Pamela Anderson vino a probar la nueva opción de comida vegetariana. “A partir de hoy, ese circo termina”, dijo Penzone.

“Es repugnante e insultante llamarla circo”, respondió Arpaio. El ex sheriff dice que la sobrepoblación de la cárcel se convertirá en un problema.

“El presidente Trump va contra los inmigrantes ilegales … así que vas a ver más gente encarcelada”, dijo.

Penzone dice que las cárceles de otros condados tienen suficiente espacio para absorber a los 700 a 800 presos que actualmente se encuentran en las tiendas. El proceso de transferencia les tomará unos meses.

“¿Crees que estoy preocupado por el legado?” dijo Arpaio: “Cuando me entierren, ¿van a decir que yo era conocido por Tent City? He hecho muchas otras cosas, créeme “.