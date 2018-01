Por Hugo Laveen

Un voluntario de una organización que trata de evitar que los inmigrantes mueran en el desierto de Arizona fue arrestado varias horas después de que el grupo publicara videos que mostraban a agentes de la Patrulla Fronteriza pateando botellas de agua para los que cruzan a los Estados Unidos ilegalmente.

Scott Daniel Warren, de 35 años, del grupo No More Deaths, se enfrenta a una acusación federal de albergar ilegalmente a dos personas en el país. Su arresto la semana pasada se produjo luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza realizaran vigilancia en un edificio donde dos inmigrantes recibieron alimentos, agua, camas y ropa limpia, de acuerdo con registros judiciales federales.

La voluntaria del grupo Caitlin Deighan no llegó a llamar la represalia del arresto, pero dijo que parece sospechoso haber acusado a Warren tan cerca del lanzamiento de los videos.

“Lo vemos como una escalada y criminalización de los trabajadores humanitarios”, dijo Deighan el lunes.

La Patrulla Fronteriza no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

William Walker, un abogado de Warren, dijo que las acciones de su cliente no eran criminales. “Este es un trabajador de ayuda humanitaria que trata de salvar vidas”, dijo Walker.

No más muertes la semana pasada dio a las organizaciones de noticias videos tomados entre 2010 y 2017, principalmente por cámaras en su campamento en el desierto. En un clip, un agente de la Patrulla Fronteriza pateó cinco jarras de agua destinadas a abastecer a los inmigrantes. En otro, un agente vierte galones de agua en el suelo.

En 2005, dos voluntarios del grupo fueron arrestados después de que llevaron a tres inmigrantes de un lugar desértico a una iglesia de Tucson para recibir atención médica de un médico y una enfermera. La acusación fue finalmente desestimada por un juez federal.

No More Deaths es una coalición de organizaciones religiosas, defensores de los derechos humanos y personas que proporcionan alimentos, agua y asistencia médica a los inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona desde México.

Los inmigrantes que se cuelan en los Estados Unidos a través de ese terreno se enfrentan a muchos peligros, incluido caminar durante varios días bajo el calor abrasador.

Miles de personas han muerto cruzando la frontera desde mediados de la década de 1990, cuando una mayor aplicación de la ley en San Diego y El Paso, Texas, empujó el tráfico hacia los desiertos de Arizona. En los últimos años, el sur de Texas se ha convertido en el corredor más concurrido para los cruces ilegales y también el más mortífero.