Nacional

Overland Park, KS.— Las autoridades arrestaron a un sospechoso en un tiroteo que mató a un trabajador e hirió gravemente a otro, fuera de una escuela primaria de Overland Park.

El jefe de policía de Overland Park, Frank Donchez, dijo que el hombre fue detenido en una casa cerca de West 159th y Rosewood, donde las autoridades encontraron un vehículo deportivo que fue secuestrado después del tiroteo en la escuela primaria Sunrise Point. El tiroteo ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del martes.

La escuela es parte del Distrito Escolar de Blue Valley y está ubicada en la cuadra 15800 de Linden Street. Todas las escuelas en el distrito fueron ubicadas en una entrada segura, lo que significa que las puertas de entrada estaban cerradas y nadie tenía permitido entrar.

La portavoz del distrito Becky Miller dice que no había estudiantes en el campus. La policía de Overland Park dijo que no había empleados de la escuela involucrados.

El sospechoso disparó a dos compañeros de trabajo. Ningún estudiante estuvo presente cuando ocurrió el tiroteo.

Cuando la policía se acercó a la propiedad con vehículos blindados, el sospechoso salió disparado de la puerta trasera y fue derribado. Su nombre no ha sido dado a conocer.

Donchez dice que la casa pertenecía al propietario del vehículo robado. Él dice que no está claro qué llevó al sospechoso a ir a esa casa, y lo describió como “extraño por decir lo menos”.

Las autoridades dicen que los dos contratistas, ambos hombres, estaban en el patio de recreo de la escuela cuando les dispararon. Dicen que los dos hombres formaban parte de un grupo de hasta seis trabajadores en el área y que el sospechoso en el caso era un contratista que tuvo una discusión con las víctimas.

Se informaron varios intentos de jalar automóviles en relación con el sospechoso en el tiroteo, uno, sin éxito, en un túnel de lavado cerca de la calle 151 y la avenida Metcalf y uno con éxito cerca de la calle 149 y Metcalf. La policía dice que el sospechoso tomó un “modelo nuevo” negro, GMC Denali.