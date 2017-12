Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— Un hombre de Phoenix se enfrenta a acusaciones de exposición indecente y allanamiento ilegal después de que fue encontrado desnudo en el techo de la casa de una mujer.

La policía dice que la madrugada del lunes, Rudy James Ortega, de 30 años, subió al techo de una casa en el oeste de Phoenix. Estaba desnudo y se exponía a la dueña de casa, Norma Quintero según el informe policial.

El sospechoso inicialmente se negó a salir del techo. Los oficiales tardaron 20 minutos en convencerlo para que bajara.

El informe de la policía afirma que Ortega “exhibió signos y síntomas de deficiencia de drogas y admitió haber consumido heroína y metanfetamina anteriormente”.

Cuando se le preguntó, Ortega no pudo explicar por qué estaba desnudo.

De hecho, la policía dice que el sospechoso no pudo responder correctamente ninguna pregunta y que fue transportado al hospital para una evaluación médica.

Quintero dijo a los oficiales que había oído lo que sonaba como alguien caminando sobre su techo. Cuando salió a investigar, observó al sospechoso, desnudo en su techo.

“Estaba en estado de shock. No sabía qué hacer. Tenía miedo, estaba realmente asustada. No pude dormir después. Puse cerraduras en las ventanas y bloqueos adicionales en la puerta de mi patio trasero, pero todavía no pude conciliar el sueño. “Me siento insegura”, dijo Norma Quintero, la dueña de casa.

Ortega comparecerá ante el tribunal el 18 de diciembre.