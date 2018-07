Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Un conductor equivocado fue detenido en la autopista San Tan en Chandler y arrestado, y podría haber sido peor si un par de policías no actuó rápidamente, dijo el Departamento de Seguridad Pública.

El conductor, identificado más tarde como Richard Elliott de Phoenix, de 73 años de edad, fue visto por primera vez en una camioneta roja yendo al este en los carriles hacia el oeste en la I-10 cerca de Elliot Road durante la hora pico de la mañana del miércoles, dijo DPS.

El sargento Matthew Kunda vio al conductor equivocado y coordinó con las patrullas en el Centro de Operaciones de Tráfico del Departamento de Transporte de Arizona para ayudar a aquellos en el campo a detener a Elliott, dijo DPS.

Luego se dirigió al Loop 202 en dirección este, a unas 50 millas por hora, mientras que el oficial Jordan Stevens utilizó movimientos diferentes para frenar el tráfico hacia el oeste.

El sargento Kunda usó una “técnica de intervención policial” con su SUV sin marca para detener a Elliott, según el DPS.

El sospechoso fue recluido en la cárcel por dos cargos de poner en peligro, un delito grave.

El deterioro no ha sido descartado, dijo DPS.

“Las acciones rápidas del sargento Kunda, y la colaboración de los oficiales de campo y en el Centro de Operaciones de Tráfico, sin duda salvó vidas hoy “, dijo el coronel Frank Milstead, director de DPS.” Considerando que este incidente ocurrió durante el tráfico de la hora pico de la mañana, el resultado final podría ” Ha sido mortal si no hubiera sido por la decisión y la valentía de nuestro sargento AZDPS y de los policías de la Patrulla de Caminos “.