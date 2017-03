Por Hugo Laveen

Dos conductores fueron detenidos después de conducir en sentido equivocado en la ruta estatal 51 temprano por la mañana del miércoles, según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Los carriles del SR-51 en dirección norte fueron cerrados en Northern hasta aproximadamente las 5 de la mañana.

El primer conductor de la vía equivocada entró al SR-51 en la avenida Northen a las 2:41, yendo hacia el sur en los carriles con dirección norte, según Trooper Kameron Lee del departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Ese conductor dio un giro en U y regresó a la avenida Northern y salió de la autopista. Un soldado localizó el vehículo y el conductor fue detenido por presuntamente estar afectado por el alcohol o las drogas.

Ha sido identificado como Abdullah Halamiah, de 29 años de edad.

El oficial Lee dijo a Halamiah que se enfrenta a un cargo de DUI y podría enfrentar cargos adicionales.

El segundo conductor equivocado estaba en una camioneta blanca. El viaje erróneo de ese conductor comenzó a las 3:00, yendo a una alta velocidad hacia el oeste en los carriles hacia el este del Loop 101 en la calle 64, dijo el oficial Lee.

Luego tomó la ruta estatal 51, yendo hacia el sur en los carriles hacia el norte.

Un oficial del DPS detuvo el camión en SR 51 cerca de la calle 32 donde había una colisión entre la camioneta y el SUV de otro oficial.

“Nuestro oficial intentó interceptar al conductor equivocado que había estado conduciendo en el carril HOV”, dijo el Coronel Lee en un correo electrónico. “Cuando el conductor sospechoso se acercó a la ubicación de nuestro soldado, intentó dar la vuelta al vehículo del DPS, nuestro oficial cambió su vehículo en sentido inverso y el vehículo equivocado pegó el vehículo del DPS en el lado del pasajero causando una colisión T-bone.

El conductor de la camioneta fue arrestado.

Ha sido identificado como Christopher Farruggio, de 33 años de edad.

Farruggio se enfrenta cargos de DUI, asalto agravado y cargos de peligro.

La epidemia de conductores erróneos es una seria amenaza en las autopistas del Valle.

“Siempre es una preocupación”, dijo el sargento Robert Phillips del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. “Por la mañana también hay gente que viene a trabajar que acaba de salir de la cama que están llegando al trabajo o hay gente que va a casa y tienen sueño y usted sabe Sólo tratan de llegar a casa y de tratar de conseguir trabajo, así que siempre hay que tener cuidado con lo que hay aquí en la carretera”.

Los investigadores creen que los incidentes del miércoles por la mañana no están relacionados.

“No sabemos cuáles son sus intenciones y sabes que es como una bala de velocidad que baja por la carretera, así que tenemos que conseguir que se detenga para el público automovilístico aquí porque no lo saben”, dijo el sargento. Phillips. “Podemos poner las placas de firmas y todo, pero no son conscientes de ello por lo que tenemos nuestra debida diligencia para conseguir que se detuvo.”

Nadie fue herido. La camioneta estaba en el carril HOV.

Los oficiales dicen que los conductores de mala conducción a menudo viajan en el HOV o en el carril izquierdo pensando que están en el carril derecho de la autopista y los conductores deben permanecer fuera del HOV y los carriles de la izquierda siempre que sea posible.