Por Hugo Laveen

Un gran jurado ha acusado a un hombre de ser un médico falso y ejecutar clínicas ilegales de Botox y láser en Scottsdale y Tempe.

Según la Oficina del Procurador General de Arizona, Craig Allen Scherf no tiene licencia como médico “por la Junta Médica de Arizona o por cualquier otra agencia que rige la práctica de la medicina en Arizona”.

Scherf se enfrenta a una variedad de cargos, incluyendo fraude, robo, ejecución ilegal de un negocio, robo de identidad y 12 cargos cada uno de la práctica ilegal de la medicina y poner en peligro.

La Oficina del Procurador General de Arizona inició una investigación en enero tras enterarse de que Scherf, que se hacía pasar por un médico con licencia, presuntamente proporcionaba tratamientos de Botox, Dysport y láser en una clínica de Tempe.

Varias víctimas dijeron a los investigadores que habían comprado ofertas de Groupon para los servicios ofrecidos por My MD Clinic y My Laser Centres, ambos de los cuales son propiedad de Scherf.

“Muchas de las víctimas sufrieron moretones y otras lesiones después de que Scherf supuestamente inyectara sus caras con lo que las víctimas creían que eran Botox o Dysport”, según un comunicado de prensa de la Procuraduría General de Arizona.

En este punto, no está claro qué fue de las inyecciones que recibieron las víctimas.

“Cualquier persona que pueda haber comprado productos ingeribles o autoinyectables de Scherf debe comunicarse con la Oficina del Procurador General de Arizona al 602-542-4973”, advierte el comunicado de prensa.

Scherf fue arrestado durante el fin de semana con la ayuda del Departamento de Policía de Payson.

El agente especial Madison MacDonald de la Procuraduría General de la Nación investigó el caso, y los fiscales adjuntos Andy Kvesic y Adam Schwartz están procesando.

La oficina del procurador general de Arizona no dijo cuánto tiempo Scherf había estado manejando las clínicas, ni indicó si él tiene una historia criminal.