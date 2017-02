Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— Un niño de 7 años de edad fue herido de gravedad cuando fue atropellado por un vehículo en Mesa.

La policía de Mesa dijo que la mujer que conducía huyó después del accidente pero volvió a la escena poco después.

La mujer fue identificada como María de Jesús Cabrera Dávila de 23 años de edad, y ahora se enfrenta a una acusación de no permanecer en el lugar de una accidente con lesiones graves, lo cual es un delito grave de clase 3.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana aproximadamente a las 7:30 am en la intersección de 56 Calle y Broadway Road.

Cabrera Dávila le dijo a la policía que estaba consciente de que golpeó al niño y huyó de la escena.

Después de hablar con un miembro de la familia, Cabrera Dávila volvió a la escena cuando donde contactada por la policía y detenida.

El deterioro no parece ser un factor en este caso, según los detectives.

La policía dijo que Davila no tiene licencia de conducir. Ella, sin embargo, tiene un permiso de aprendizaje para conducir.

Según un informe de la policía, la víctima tiene lesiones que amenazan la vida y actualmente está en el terapia intensiva.