Por Hugo Laveen

Phoenix, Arizona.— Una mujer ha sido arrestada después de que la policía dijera que dejó a un bebé recién nacido en un asiento de seguridad en un patio delantero en Mesa en 2016.

Maricela Rocío Pérez, de 24 años, fue detenida el viernes por la mañana.

El bebé, de aproximadamente 2 a 3 horas de edad, fue encontrado en el área de Alma School Road y el noveno lugar el 8 de marzo de 2016. El bebé todavía tenía el cordón umbilical conectado, dijo la policía.

La niña tenía hipoglucemia e hipotermia. Ella fue llevada al hospital y fue tratada.

La policía dijo que se extrajo sangre del portaequipajes y se analizó para detectar ADN. La investigación se enfrió hasta que se produjo un ataque en el Sistema de índice de ADN combinado (CODIS). El ADN pertenecía a Pérez, de 24 años, dijo la policía.

Durante la entrevista con la policía, los agentes dijeron que admitió haber dado a luz a la niña en una bañera en marzo. Dijo que se dirigía a la estación de bomberos cerca de Alma School y Rio Salado Pkwy porque no podía explicarle que estaba embarazada a su novio porque no era su hijo, según ndocumentos judiciales.

Pérez admitió que sabía que la estación de bomberos ofrece un Safe Baby Haven, pero le preocupaba que le hicieran preguntas sobre el bebé y que el bebé podría haber tenido metanfetamina en su sistema, de acuerdo con documentos judiciales.

Ella dijo que dejó al bebé frente a la casa cuando las luces estaban apagadas y luego regresó a su apartamento donde sus otros dos hijos estaban durmiendo, dijo la policía.

Robert Oliver dice que fue el primero en encontrar al bebé de unas horas en el patio delantero de su madre. “Pobre bebé. Ese es el primer pensamiento. Tan inocente. ¿Por qué este bebé? ¿Y por qué aquí?” se preguntó Oliver.

Pérez dijo que admitió que sabía que lo que hizo estaba mal, dijeron los detectives.

“No queremos que las personas se sientan avergonzadas, no queremos que las personas sientan que están haciendo algo malo al dejar atrás a ese bebé. Nuestra principal preocupación es no juzgar y garantizar que el bebé esté a salvo. y saludable “, dijo el subjefe de Bomberos de Mesa, Forrest Smith.

La madre de Oliver, Roseanna McCulloh, dice que su familia quería adoptar al niño. Hasta ahora eso no ha sucedido. “Solo espero que haya estado viviendo una vida cariñosa y afectuosa”, dijo McCulloh.

Pérez enfrenta un cargo de abuso infantil y un cargo de poner en peligro. Hizo su primera aparición en la corte donde el juez le negó la libertad bajo fianza porque ella había faltado a las apariciones en la corte en el pasado. “Espero que la madre dé un giro y luche por su vida y mejore su vida”, dijo McCulloh.