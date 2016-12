Por Hugo Laveen

La policía ha revelado los detalles sobre el arresto de un hombre de Phoenix que los oficiales dijeron que querían cometer un ataque terrorista.

Según los documentos de la corte, Derrick Thompson, de 30 años, intentó comprar un arma en línea con la intención de cometer un “ataque tipo lobo solitario” en Arizona. Según se informa, fue inspirado por ISIS.

Fue en backpage.com en enero de 2015 para obtener el arma, dijeron los documentos. Sin embargo, debido a una condena por delito grave, no se le permite comprar ni poseer un arma. No pudo obtener el CW9 de Kahr porque no estaba en Phoenix en ese momento y el vendedor vendió el arma a otra persona, dijo la policía.

El FBI se involucró y descubrió que Thompson supuestamente había publicado soporte en línea para ISIS desde julio de 2014 y tenía cientos de búsquedas en Google de armas.

Los documentos de la corte dijeron que era un “jihadista declarado”, publicó soporte en línea para la organización terrorista y para ataques de lobo solitario y tuvo numerosos contactos con sitios web de ISIS.

En octubre de 2016, el FBI dijo que buscó “masa de medianoche” y istishhad (martirio) contra suicidio.

Thompson fue arrestado en la calle 32 y Thomas el martes por la tarde.

Se enfrenta a un cargo de felonía por ayudar a un sindicato de delincuentes y un delito grave de mala conducta con armas.