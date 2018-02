Por Hugo Laveen

Ash Fork, AZ. Dos sospechosos acusados de dirigir una operación de fraude con tarjeta de crédito fueron arrestados al oeste de Flagstaff en un vehículo robado con 12 gramos de metanfetamina, según la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai.

El 6 de febrero, un diputado intentó detener a un Honda gris que viajaba hacia el este por la carretera interestatal 40 en Ash Fork, Arizona, sin placas visibles. YCSO dijo que el vehículo no cedió inicialmente cuando el ayudante activó sus luces de emergencia.

Finalmente, Juan Requejo de 29 años, se detuvo después de viajar una milla más. Requejo viajaba con una pasajera, identificada como Brittnee Sorenson de 27 años.

El oficial notó su nerviosismo extremo durante la interacción inicial y Requejo no tenía una licencia de conducir. YCSO dijo que el agente también podría detectar un olor a marihuana proveniente del interior del vehículo.

Requejo proporcionó un nombre falso y una fecha de nacimiento al diputado y no pudo deletrearlo correctamente. Cuando fue entrevistado, Sorenson proporcionó un nombre falso diferente para Requejo.

YCSO dijo durante una búsqueda con ayuda de un K9, el oficial descubrió globos que indicaban que los sospechosos podrían haber escondido drogas dentro de sí mismos. Cuando se enfrentó, Requejo admitió que había escondido metanfetamina dentro de sus nalgas.

Doce gramos de metanfetamina se recuperaron dentro de un globo negro. Requejo ocultó las drogas durante el tiempo que se negó a detenerse.

Después de que Requejo proporcionara su nombre real, el oficial encontró varias órdenes para su arresto.

YCSO dijo que el agente siguió buscando el vehículo y encontró numerosas tarjetas de crédito “Visa”, cuadernos que contenían números de tarjetas de crédito, correo, declaraciones de impuestos y tarjetas de la seguridad social, ninguno de los cuales era sospechoso. Aparentemente, todos los documentos fueron robados, como también algunos bolsos que se encontraron dentro de los vehículos.

El oficial descubrió que el vehículo también fue robado de California después de verificar el número de VIN del vehículo.

Durante la investigación de YCSO, los agentes determinaron que ambos sospechosos estaban cometiendo fraude con tarjetas de crédito y crearon varias tarjetas fraudulentas con información de tarjetas de crédito robadas.

YCSO dijo que Sorenson admitió llamar a las líneas directas de servicio al cliente de la tarjeta de crédito e ingresar los números de la tarjeta de crédito robada para averiguar cuáles seguían siendo válidos.

Una de las víctimas le dijo a los agentes que sus documentos fueron tomados durante un robo y que los sospechosos desconocidos habían intentado acceder a algunas de sus cuentas.

Tanto Requejo como Sorenson fueron arrestados por diversos cargos, incluido el robo de un vehículo, posesión de una sustancia controlada, información falsa y fraude.

La fianza de Requejo se estableció en $100,000 y la de Sorenson se fijó en $60,000.