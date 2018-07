Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. El gerente general de los Cardenales de Arizona Steve Keim fue arrestado recientemente por DUI durante el fin de semana del Cuatro de Julio, de acuerdo con el Departamento de Policía de Chandler.

La policía de Chandler dice que Keim fue arrestado la madrugada del miércoles después de una detención de tráfico y que fue liberado de la custodia más tarde en el día. No dieron a conocer más detalles.

La organización lanzó un comunicado el sábado por la mañana. “Somos conscientes del incidente del miércoles que involucró a Steve Keim”, dijo la organización de los Cardenales en un comunicado. “Él reconoce completamente la gravedad de la situación y que este tipo de comportamiento es inaceptable e inexcusable”.

“Steve alertó inmediatamente al equipo, quien a su vez lo informó a la NFL según lo exige la Política de Conducta Personal de la liga. Continuamos recopilando información y manejando el asunto de manera apropiada y de acuerdo con todas las políticas de la liga y dentro del sistema legal”.

Keim lanzó su siguiente declaración con respecto a su arresto el sábado por la mañana: “Realmente lamento mi juicio increíblemente pobre y las acciones inexcusables”, dijo Keim en un comunicado emitido por el equipo. “Todo el mundo asociado con la NFL y sus equipos tiene un alto nivel de comportamiento y obviamente no pude cumplir con eso. Me disculpo sinceramente con nuestra organización y sus admiradores, así como con mi familia. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones y me considero completamente responsable. En el futuro, daré los pasos para asegurarme de que nunca más me pongo a los Cardenales ni a mí mismo en este tipo de situaciones “.

Keim se unió a los Cardenales como cazatalentos universitarios en 1999. Fue promovido al puesto de gerente general en 2013.

Recientemente concluyó su 19ª temporada con la organización y el quinto como gerente general del equipo. Los equipos de Keim se han ido 49-30-1 desde que se convirtió en gerente general, el séptimo mejor porcentaje de victorias en la NFL durante ese tiempo.

En febrero, los Cardenales extendieron el contrato a Keim hasta la temporada 2022.