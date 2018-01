Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un hombre ha sido arrestado después de que las autoridades encontraron restos humanos en su campamento en el desierto al oeste de Phoenix.

De acuerdo con la documentación judicial, un amigo de un hombre de Dakota del Sur, Daniel Lucas, de 73 años, no pudo encontrarlo después de ubicar el vehículo de Lucas en un campamento al oeste de Phoenix. Lucas había figurado como una persona desaparecida después de que no pudo ubicarse en los últimos meses.

A principios de este mes, los ayudantes del alguacil investigaron la situación y encontraron el camper pickup de Lucas en un campamento en un área desertica, cerca de Águila. Los oficiales encontraron restos humanos que luego se identificaron como de Lucas. El cuerpo, severamente descompuesto, había estado allí por un tiempo.

Los documentos de la corte describen cómo los investigadores interrogaron a un hombre que estaba acampando en un campamento cercano. Matthew David Hall, de 52 años, les dijo que encontró a Lucas en el desierto cerca después de que él se pegó un tiro. También les dijo que tenía parte del cuerpo de Lucas en su campamento cercano.

Revisaron las afirmaciones de Hall y encontraron, en un balde en su campamento, una cabeza humana.

Al preguntar aún más, las autoridades dicen que su historia cambió un poco. Hall ahora afirmó que, hace unos seis meses, usó una piedra para entrar en la casa rodante donde encontró a Lucas muerto con una pistola en sus manos.

De acuerdo con los documentos judiciales, dijo que tomó el arma de las manos de Lucas y un rifle que encontró en la caravana. Les dijo a los investigadores que tomó la cabeza de Lucas, la puso en un cubo y la guardó en su campamento cercano.

Los oficiales del sheriff dicen que el médico forense ha confirmado que Lucas murió por su propia mano.

Hall fue arrestado por irrumpir en la caravana y sacar su cuerpo y no denunciarlo a la policía. Hall será acusado de robo y abandono / ocultación de partes del cuerpo muerto, dijo el portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa, sargento. Calbert Gillett.

Gillett dijo que el incidente aún está siendo investigado.