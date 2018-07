Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía de Phoenix arrestó a una madre por abuso infantil después de que encontraran a su hijo de un año muerto en su apartamento.

El martes 17 de julio, alrededor de las 4:15 p.m., llamaron a la policía al apartamento cerca de 19th Avenue y Hatcher Road.

La madre, Donielle Joyce King, de 32 años, estaba en casa y el bebé no respondía en la cama.

El niño fue declarado muerto en la escena.

De acuerdo a documentos judiciales , King “admitió que dejó a su hijo en casa cuando ella se fue a trabajar” alrededor de las 6:30 de la mañana.

King le dijo a la policía que dejó a sus otros cuatro hijos en la guardería, pero que su hijo de un año “tenía llagas abiertas, por lo que no era elegible para la guardería”.

De acuerdo con la documentación judicial, King le dijo a la policía que “su amiga iba a cuidar a los niños, pero aparentemente no se presentó”.

Cuando King llegó a casa a las 4:15 p.m., casi diez horas después, le dijo a la policía que “encontró a su hijo indiferente en un colchón dentro del dormitorio de los niños”.

King dijo que su hija llamó al 911 mientras le daba al bebé CPR.

Funcionarios de bomberos de Phoenix dicen que notaron varios hematomas en los tobillos y la cara del niño. “Las declaraciones de la madre no fueron consistentes y se obtuvieron pruebas, lo que los llevó a desarrollar una causa probable de que el niño haya sido abusado”, dijo la policía.

La fianza de King se fijó en $ 50,000.

Durante su audiencia preliminar en el tribunal, un juez le ordenó a King no tener ningún contacto con ninguna persona menor de 18 años, incluidos sus propios hijos.

“En su caso, eso está siendo ordenado porque la naturaleza de las acusaciones sugiere que puede haber problemas continuos de abuso en su hogar; que la presunta víctima era muy joven y vulnerable “, dijo el juez a King.

“Si usted es una amenaza para un niño de un año, puede representar una amenaza significativa, si no mayor, para los niños mayores”, continuó el juez.

El juez también dijo que quería asegurarse de que King no estuviera alojado en un centro penitenciario donde los otros presos conocían la naturaleza de los cargos en su contra.

“A veces, lo que le acusan puede causar que otros reclusos se conviertan en una amenaza para usted”.

King regresará a la corte el 25 de julio.

Los otros cuatro hijos de King han sido colocados bajo la custodia temporal del Departamento de Servicios para Niños.

Esta no es la primera vez que King ha sido acusado de abuso infantil. Fue arrestada en 2016 por cargos de abuso infantil,