Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.¬ La policía de Chandler dice que arrestaron a un entrenador de béisbol por presunto abuso sexual infantil.

El 10 de julio de 2018, Richard Allen Gallegos, de 53 años, fue arrestado por múltiples cargos de abuso sexual infantil derivados de incidentes que presuntamente ocurrieron entre 2009 y principios de 2011.

Gallegos, un residente de Phoenix, tiene lazos de béisbol del club con el este del Valle y la ciudad de Phoenix.

Las edades de las víctimas en el momento de los presuntos delitos eran de 11 a 14 años de edad.

Gallegos fue objeto de una investigación policial de Chandler en 2009 por su presunto comportamiento hacia los niños. Durante ese tiempo, Gallegos ayudó a entrenar a un equipo de béisbol del club en Ahwatukee y se ofreció voluntario como entrenador de béisbol en Seton Catholic Preparatory High School en Chandler. Los detectives en ese momento no tenían suficiente evidencia para acusar a Gallegos de un delito.

En junio de 2018, un ex jugador del equipo del club que entrenaba Gallegos se comunicó con el Departamento de Policía de Chandler y reveló múltiples encuentros sexuales con Gallegos. Un segundo ex jugador se adelantó y reveló encuentros sexuales con Gallegos. Los investigadores aún están determinando si Gallegos siguió entrenando béisbol, o interactuando con niños en calidad de entrenador o instructor, después de 2011.

Gallegos fue internado en la Cárcel del Condado de Maricopa por tres cargos de abuso sexual de un menor, cinco cargos de conducta sexual de un menor y dos cargos de intento de conducta sexual con un menor, todos los cargos por delito grave.