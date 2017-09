Por Hugo Laveen

El hijo del actor y estrella de las artes marciales Jean-Claude Van Damme ha sido arrestado en Tempe por supuestamente mantener a su compañero de habitación a punta de cuchillo.

Nicholas Van Varenberg de 21 años, enfrenta cargos de asalto agravado, conducta desordenada y prisión ilegal. Además, enfrenta cargos de posesión de marihuana y parafernalia de drogas.

Van Varenberg fue arrestado el domingo 10 de septiembre. La policía fue llamada después de que Van Varenberg supuestamente golpeó un ascensor en su edificio de apartamentos de Tempe. Su herida aparentemente estaba sangrando, y la policía dijo que un rastro de sangre regresaba a su apartamento.

La policía realizó una visita de control de bienestar de los ocupantes después de descubrir la sangre. Van Varenberg y la víctima estaban dentro del apartamento. Los oficiales notaron que Van Varenberg tenía sangre en la mano.

Según el informe de la policía, Van Varenberg se enfrentó más tarde a la víctima acerca de abrir la puerta a la policía. “Nicholas le dijo que no le gustaba la policía y que ya no debía responder a la puerta de la policía si alguna vez llegaban. Nicholas continuó gritando a la víctima por responder a la puerta de la policía”, según el informe.

La víctima dijo que Van Varenberg “fue a la cocina y tomó un gran cuchillo de cocina de un bloque de cuchillos. Nicolás sostuvo el cuchillo a su lado, pero señaló con la hoja a la víctima”, según el informe policial.

La víctima también le dijo a la policía que Van Varenberg le dijo: “Entra en mi habitación, no hablamos con la policía”, según el informe policial.

Cuando la policía le preguntó a la víctima que estaba sintiendo cuando esto sucedió, respondió que “sentía que si no cumplía con las exigencias de Nicolas” que sus “padres estarían asistiendo a su funeral en dos días”.

La víctima también dijo a la policía que Van Varenberg estaba actuando como “loco” y que “tenía mucho miedo de que le causara daño”, según el informe policial.

Van Varenberg fue reservado en la cárcel de la ciudad de Tempe, con una fianza de $ 10.000. Debe regresar al tribunal el 18 de septiembre.