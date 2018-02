Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía arrestó a un hombre que encontró el cuerpo de una mujer en el desierto hace casi 30 años, diciendo que las pruebas de ADN los llevan a creer que él fue quien la mató.

Donald Lee Scott, de 55 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y agresión sexual, el último de una larga lista de delitos que ha acumulado a lo largo de los años. La policía dijo que “múltiples ex novias” lo han acusado de acecho y hostigamiento, llegando incluso a obtener órdenes de protección en su contra. En los documentos de la corte de Scott, el oficial que lo arrestó describió a Scott como un “delincuente en serie de acecho y acoso”.

La Causa probable de declaración de arresto describe el caso contra Scott, que data del 10 de diciembre de 1988, cuando él y otra persona encontraron el cuerpo de una mujer mientras conducían en el desierto al suroeste de la Avenida 99 y la autopista Carefree.

Los investigadores determinaron que la víctima, identificada más tarde como Anne Marie Levee, había sido asesinada a tiros recientemente. La evidencia también indicó que había sido agredida sexualmente.

Los detectives siguieron cada pista, pero no llegaron muy lejos en su investigación, aprendiendo solamente que Levee fue visto por última vez con un hombre blanco con cabello castaño y bigote en un auto granate.

El caso se mantuvo inactivo hasta 2003, cuando la evidencia biológica recopilada años antes se envió al laboratorio de delitos del Departamento de Seguridad Pública para realizar pruebas de ADN. Esas muestras se ingresaron en el Sistema de índice de ADN combinado del FBI, también conocido como CODIS.

Pasaría más de una década antes de que los investigadores recibieran un indicio. “En diciembre de 2016, el laboratorio del Departamento de Seguridad Pública de Arizona generó un informe que indicaba que la muestra desconocida ingresada en CODIS en 2003 ahora tenía una coincidencia de ADN”, según documentos judiciales. “Se informó que este partido pertenecía a Donald Lee Scott”.

Sabiendo que fue uno de los que encontraron el cuerpo de Levee, la policía echó un vistazo a Scott y descubrió “un extenso historial delictivo de arrestos por armas, acoso, asalto, acoso e intento de agresión sexual”.

Scott fue declarado culpable de acoso agravado en 2014 y cumplió un breve período de prisión (menos de 10 días). Fue entonces cuando se tomó su ADN y entró en CODIS. En registro del Departamento de Correccionales de Scott en Arizona, muestra que el tiempo pasado en 1989 y 1999 fue por peligro y hostigamiento, respectivamente.

Después de que apareció el resultado de CODIS, los detectives tomaron una “muestra de ADN conocida” de Scott. El laboratorio DPS confirmó el mes pasado que el nuevo ADN de Scott coincidía con la muestra recuperada del cuerpo de Levee en 1988.

Los investigadores interrogaron a Scott, quien dijo que no había tenido ningún contacto físico con Levee antes de encontrar su cuerpo en ese día de diciembre hace casi tres décadas.

La policía dijo que Scott, que tenía 26 años cuando encontró a Levee, “repitió negar conocer a la víctima … y niega haber violado o asesinado a la víctima” Lo que no ha podido hacer, según la policía, es explicar la presencia de su ADN dentro de Levee.

De acuerdo con los documentos judiciales, Scott dijo que nunca se acercó lo suficiente a Levee para ver sus heridas. La policía habló con la persona que estuvo con Scott ese día. De acuerdo con los documentos judiciales, esa persona, que no ha sido identificada, les dijo a los investigadores que Scott había visto las heridas en la cara y el pecho de Levee.

Un juez fijó una fianza en efectivo de $ 1 millón por Scott.