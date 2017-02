Por Hugo Laveen

Una pareja está en custodia después de presuntamente robar a un hombre que conocieron en una aplicación de venta en línea.

David Márquez y Eva Gálvez conocieron a su presunta víctima en el estacionamiento de un Burger King cerca de Bethany Home Rd. y 27th Ave., alrededor de las 2:30 pm el domingo pasado.

La víctima se encontró con Márquez a principios de ese día para intercambiar joyas por un chaleco a prueba de balas y dinero en efectivo. Dijo que no estaba satisfecho con la condición del chaleco y lo publicó para su venta en la aplicación de Offer Up app. Entonces fue contactado por alguien que quería comprar el chaleco.

La víctima llegó al estacionamiento y llamó a la persona que se suponía que tenía que reunirse y le dijeron que estaban en un Honda Accord dorado. Vio a una mujer, más tarde identificada como Eva Gálvez, que salía del coche y caminaba hacia él. Le preguntó por el chaleco antibalas y abrió el maletero de su coche. Una vez que abrió el maletero, la policía dijo que Márquez corrió hacia la víctima con una pistola y exigió el chaleco y cien dólares. Cuando la víctima dijo que no tenía el dinero, Márquez tomó el chaleco y una bocina del maletero de la víctima.

Márquez y Gálvez se metieron en vehículos separados y se fueron. A través de un registro de cheques, los oficiales fueron capaces de localizar la dirección de la pareja. Márquez afirmó que nunca robó a nadie y sólo quería su dinero y el chaleco de vuelta porque la joyería que comerciaba antes era falsa.

Márquez se enfrenta a un delito de conspiración y robo a mano armada, mientras que Gálvez se enfrenta a un delito de robo a mano armada. Cada uno tendrá su próxima corte el 27 de febrero.