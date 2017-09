Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Christopher Hunt-Taylor, de 32 años de edad, ha sido acusado de ocho atracos a mano armada, desde principios de agosto; y este jueves fue arrestado por oficiales de la oficina del Sheriff del Condado de Pima.

En cada robo, llevaba una máscara de camuflaje y llevaba una pistola negra. Él demandaba el dinero de la caja registradora, después huía de la escena en un modelo viejo Hyundai Sonata.

Una víctima de uno de los robos dijo: “Tan pronto como él entró, él tenía su arma apuntando hacia mí.”

Nos pidió que no lo identificáramos, pero no puede borrar lo que ocurrió el jueves 10 de agosto justo cuando estaba cerrando el restaurante. “Simplemente me mantuve en calma, le pregunté qué quería y me dijo, necesito todo el dinero de la caja registradora. Así que abrí la registradora y le di todo el dinero”.

El primer robo fue el jueves, 3 de agosto en la estación gasolinera Valero en North Thornydale.

Los investigadores dicen que llegó a tiendas de conveniencia y restaurantes por toda la ciudad, incluyendo a Marana y Tucson.

El robo más reciente fue cerca de La Canada y River Road el 7 de septiembre.

Después del robo, los agentes de la ley localizaron el vehículo de Hunt-Taylor en InTown Suites en Ina, cerca de Interstate-10.

Los funcionarios llevaron a cabo una orden de allanamiento y encontraron pruebas que vinculaban a Hunt-Taylor a los ocho robos.

Hunt-Taylor fue arrestado y se enfrenta a cuatro cargos de robo a mano armada y un cargo de intento de robo en el condado de Pima. Los cargos del Departamento de Policía de Tucson y del Departamento de Policía de Marana están pendientes.