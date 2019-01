Por Hugo Laveen

Buckeye, AZ.- Perry Bryars de 49 años de edad se encuentra detenido y tendrá que enfrentar una variedad de cargos criminales, después de ser arrestado la semana pasada frente a la casa de su esposa, de quien está separo, en Buckeye.

De acuerdo con los registros de la corte, Bryars amenazó a su esposa poniéndole un cuchillo en la garganta, la agredió sexualmente y luego la mantuvo como rehén durante más de un día, dentro de una casa cerca de Thomas Road y 302nd Avenue.

La víctima finalmente pudo escapar y llamar al 911. Cuando llegaron la policía y los bomberos, olían a gas dentro y alrededor de la casa, que las autoridades consideraron que estaba a unos cinco minutos de la explosión, según documentos de la corte.

El no de la vivienda Renee Aaronscooke quien vive al otro lado de la calle, dijo que sentía un poco de miedo. “Ahora estoy tranquilo porque no hubo explosión”.

El capitán de bomberos de Buckeye, Tommy Taylor, dijo que no tenían forma de saber si la casa estaba amenazada con otros explosivos, y qué pasaría cuando su equipo entrara. Los equipos pudieron apagar el gas antes de que algo se encendiera.

“La casa podría haber volado”, dijo Taylor. “Podría haber tumbado casas cerca y haber enviado escombros a todas partes. Quién sabe qué podría pasar. Es algo desconocido”.

Dentro de la casa, los investigadores encontraron líneas de gas cortadas, y el horno de gas dejado encendido. También descubrieron químicos derramados en toda la casa y una vela encendida en la sala de estar.

Bryars ahora enfrenta una variedad de cargos criminales, incluyendo secuestro, asalto sexual e intento de incendio premeditado. La víctima tenía una orden de protección contra Bryars.