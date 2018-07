Por Hugo Laveen

La administración Trump dijo el jueves que había reunido a la mayor parte de los niños migrantes más jóvenes separados de sus padres en la frontera, pero docenas de ellos aún no son elegibles para la reunificación.

Ahora está empezando a llamar la atención sobre los miles de niños de 5 a 17 años que necesitan reunirse con sus padres en otras dos semanas.

Las reuniones, ordenadas a nivel nacional el mes pasado por un juez federal en San Diego, han llegado en tramos esta semana, ya que el gobierno se ha apresurado a identificar a los niños elegibles para regresar con sus padres.

Declaraciones conjuntas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional dijeron que 57 niños se habían reunificado con sus padres a primera hora de la mañana del jueves, pero 46 no eran elegibles bajo “criterios aprobados por la corte”.

Eso incluyó a 11 que tenían antecedentes penales, cargos o condenas, siete que no eran los padres, pero que podrían haber sido un pariente diferente, uno que tenía un certificado de nacimiento falso, otro acusado de abuso infantil, otro que quería vivir en un casa con un adulto con antecedentes penales, 12 que ya fueron deportados, 11 que se encuentran actualmente bajo custodia penal estatal o federal, uno que no puede ser encontrado y otro con una enfermedad contagiosa.

La jueza federal de distrito Dana Sabraw originalmente ordenó a todos los niños menores de 5 años reunirse antes del 10 de julio. El gobierno identificó inicialmente a 102 niños que cayeron en esa categoría, pero el número ha fluctuado en los últimos días, ya que la orden de Sabraw ha funcionado esencialmente como una auditoría judicial del marasmo de sistemas utilizados por diferentes agencias federales. Se agregó uno más desde el martes porque el padre que originalmente había rechazado la reunificación “cambió de opinión”, dijo el oficial de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, en una llamada con reporteros.

El Departamento de Justicia le dijo a Sabraw el martes que los oficiales habían descubierto que algunos padres no eran aptos para la reunificación porque tenían antecedentes penales, algunos ya habían sido deportados y otros aún no habían sido localizados. La administración descubrió un caso en el que “la ubicación de los padres se desconoce desde hace más de un año”, según un reciente documento judicial. Además de los padres que anteriormente se consideraban inadecuados, otros seis padres tuvieron problemas como antecedentes y se completaron las pruebas de ADN entre el martes y el jueves.

La declaración del jueves de las agencias federales dijo que 12 adultos habían sido deportados y “están siendo contactados”. Es posible que se reúnan con los niños una vez que se les haya localizado y contactado.

Albence, sin embargo, sostuvo que todos esos padres acordaron ser deportados sin su hijo. Él alegó que los padres solo querían desde el principio que su hijo se quedara en los Estados Unidos, y es por eso que acordaron irse sin ellos.

“Estas personas tuvieron la oportunidad de llevar al niño consigo cuando fueron retiradas en primer lugar”, dijo Albence. “La razón por la que no lo hacen es la razón por la que trajeron al niño en primer lugar para llevar al niño a los Estados Unidos”.

También dijo que a los padres se les daría la opción de que les enviaran a su hijo, pero que no los traerían de vuelta para verlos. Los defensores de los padres se han quejado de que muchos de ellos pueden no haber entendido completamente la documentación que estaban firmando cuando acordaron su deportación en solitario.

“No tenemos la autoridad legal para traer a estas personas de regreso al país con fines de reunificación”, dijo. “No tienen derecho legal a estar aquí”.

En una respuesta a la presentación del gobierno, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que había presentado una demanda contra la administración por familias migrantes separadas, sostuvo que no cree que el gobierno cumpliera su obligación a tiempo. Hasta el final del día en la fecha límite del martes, 38 niños se habían reunido.

“Si en realidad se han reunido 57 niños debido a la demanda, no podríamos estar más felices con esas familias”, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “Pero no se equivoquen al respecto: el gobierno incumplió el plazo incluso para estos 57 niños. Por consiguiente, al final del día decidiremos qué remedios recomendar al tribunal para el incumplimiento”.

Gelernt también solicitó el martes en el tribunal información detallada sobre todos los padres considerados inelegibles, por lo que podrían verificar que los rechazos fueron, de hecho, justificados y válidos.

El juez reconoció en la corte el martes que después de una investigación más profunda algunos padres podrían no pertenecer a la clase elegible para la reunificación con niños en este momento, pero reiteró al Departamento de Justicia que los cronogramas que había ordenado para la reunificación familiar eran “fechas límites firmes”. , no objetivos ambiciosos “.

El próximo obstáculo

La pregunta que se avecina y quizás más importante es cómo manejará la administración el grupo mucho mayor de niños de 5 años o más que deben reunirse para el 26 de julio.

En ese frente, el juez ha notado “hay mucho trabajo por hacer” sobre el grupo de niños mayores y ha ordenado al Departamento de Justicia que proporcione una actualización el jueves sobre cuántos necesitan reunirse con los padres.

“Ya estamos comenzando un proceso para la reunificación de niños de 5 a 17 años”, dijo Chris Meekins, el jefe de personal de la oficina de respuesta y preparación del HHS, en una conferencia con reporteros.

Señaló que algunos ya se habían reunificado con su hermano menor, y están trabajando para hacer los arreglos para el resto.

“Nuestro trabajo para reunir al segundo grupo de familias … continúa”, agregó Albence, diciendo que el proceso se completará “tan segura y eficientemente como lo hicimos con el primer grupo”.

Meekins se negó a proporcionar un número de cuántos quedan, pero dijo que por los procedimientos judiciales, el gobierno proporcionará una lista de nombres a la ACLU y sus clientes el jueves por la tarde, para que puedan revisar la lista.