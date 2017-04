Por Hugo laveen

San Bernardino, CA.— El hombre que asesinó a su ex mujer y a una estudiante en su aula de la escuela primaria de San Bernardino antes de suicidarse, la había amenazado cuando se mudó de su casa, dijeron el martes las autoridades.

Karen Smith dijo a los más cercanos a ella que no había tomado las amenazas de su ex esposo seriamente, y creyó que Cedric Anderson estaba buscando ayuda; dijo a los periodistas el jefe de la policía, Jarrod Burguan.

“Parece que él había estado haciendo esfuerzos para contactarla y para que ella regresara a casa, pero ella no estaba dispuesta a hacerlo”, dijo Burguan. “Y no sabemos si eso lo hizo explotar, ni tampoco sabemos exactamente por qué eligió asesinarla en la escuela”.

Anderson, de 53 años, entró al salón de clases de educación especial el lunes y abrió fuego con un Magnum .357, dirigiéndose a su esposa, pero también hirió a dos de sus estudiantes. Un niño murió y otro está en condición estable. Posteriormente se apuntó a sí mismo y disparó, quitándose la vida.

La pareja se había casado en enero y se separó a mediados de marzo, quedando Smith con la custodia de su familia, dijo Burguan. Anderson la había acusado de infidelidad, pero la policía dijo que no habían confirmado nada.

“Los más cercanos a ella dijeron que ella había mencionado que su comportamiento era extraño, y que ella estaba preocupada por su comportamiento, y que le había hecho algunas amenazas”, dijo el jefe de policía. “Él no hizo una amenaza específica sobre asesinarla.”

Los investigadores encontraron una nota que hacía referencia a la relación, supuestamente deshonrada dijo Burguan. Pero fuera del contexto del tiroteo, nada de la nota habría sido alarmante, dijo.

Unas seis semanas antes, Anderson era un recién casado llamando a su esposa un “ángel” en uno de las muchas cuentas sociales en que profesaban su amor. Lo que parece ser la página de Facebook de Anderson presenta las declaraciones en medio de declaraciones de devoción religiosa antes de su último mensaje público el 15 de marzo.

“Ella sabe cuándo debe ignorarme”, dijo Anderson con una risa en un video publicado el 27 de febrero. “Bueno, hace un matrimonio feliz”.

Anderson había publicado que “le encantaba estar casado con Karen Smith-Anderson!” Y compartieron una foto de los dos el 4 de marzo durante lo que él llamó una noche de la fecha.

La madre de Smith, Irma Sykes, dijo que su hija había sido amiga de Anderson durante unos cuatro años antes de casarse. “Ella pensó que tenía un marido maravilloso, pero descubrió que no era maravilloso en absoluto”, dijo Sykes al Los Angeles Times.

-Tenía otros motivos -dijo Sykes-. “Ella lo dejó y ahí es donde comenzó el problema, rompió con él y él salió con una personalidad diferente, y decidió que tenía que dejarlo”.

Ella no dio más detalles. Sykes dijo que su hija era una profesora dedicada que tomó la profesión hace unos 10 años después de que sus cuatro hijos crecieron.

El tiroteo en la Escuela Primaria North Park se produjo 15 meses después de un ataque terrorista en San Bernardino que mató a 14 personas e hirió a otros 22 en una reunión de empleados del condado. Los tiradores de marido y mujer Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik fueron muertos más tarde en un tiroteo con las autoridades.