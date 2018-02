Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Una asistente médico certificada está expresando su opinión después de acudir en ayuda de un capitán de bomberos de Tempe que recibió un disparo mortal.

Kayla Boursaw estaba caminando con un amigo en Scottsdale el domingo pasado, cuando escuchó a gente gritando por ayuda.

“Acabo de ver a alguien tirado [sic] allí y mi cuerpo simplemente se hizo cargo automáticamente”, dice Boursaw.

La policía dice que el bombero Kyle Brayer recibió un disparo en la cabeza en un incidente de furia callejera cerca de Civic Center Plaza y Stetson Drive.

“No tuve ni un segundo para pensar, Dios mío, no tengo guantes”, dice Boursaw. “Miré a mi alrededor y todos estaban en su teléfono grabándolo. Nadie llamaba al 911 “.

El entrenamiento de Boursaw se inició. Aplicó presión a la herida y le preguntó a Brayer si sabía su nombre para poder hablar y estar alerta. “Murmuró su nombre, pero no pude entenderlo”, dice Boursaw.

Los médicos llegaron para hacerse cargo, pero Brayer no sobrevivió. Boursaw más tarde se enteraría sobre el capitán dedicado de Tempe Fire que sirvió en los Marines de EE. UU. Y lanzó un programa para ayudar a los veteranos a obtener la atención que necesitan.

“Ni siquiera lo conozco”, dice Boursaw. “Pero sentí que era una gran persona en la sociedad, que causó un gran impacto en la gente”.

Boursaw dice que ha sido muy molesta por los transeúntes que eligieron grabar los últimos momentos de Brayer en lugar de ofrecer ayuda. Ella quiere que la gente sepa la importancia de actuar. “No te sientas allí y sé la sociedad tonta que se sienta en su teléfono para grabar cada pequeña cosa”, dice Boursaw.

“Sé responsable con situaciones como esa. Esa es la vida de alguien con la que estás lidiando “.