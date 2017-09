Pero los autores del estudio dicen que los resultados se deben interpretar con precaución

Salud

Los niños cuyas madres tomaron antidepresivos durante el embarazo podrían tener un riesgo más alto de sufrir ellos mismos algún trastorno psiquiátrico, sugiere un estudio reciente.

Los investigadores revisaron los datos de más de 905,000 niños nacidos en Dinamarca entre 1998 y 2012. Se realizó un seguimiento a la salud de los pacientes durante hasta 16.5 años. Durante el periodo de seguimiento, se diagnosticó un trastorno psiquiátrico a 32,400 niños.

El riesgo de sufrir un trastorno psiquiátrico a 15 años fue del 8 por ciento para los niños cuyas madres no tomaron antidepresivos durante el embarazo. El riesgo fue del 11.5 por ciento para aquellos cuyas madres tomaron antidepresivos antes del embarazo. Y el riesgo fue de hasta el 14.5 por ciento para aquellos cuyas madres tomaron antidepresivos antes y durante el embarazo o que empezaron a tomar antidepresivos durante el embarazo.

Pero los investigadores dijeron que sus hallazgos tienen que interpretarse con precaución.

Debido al diseño del estudio, los investigadores no demostraron un vínculo causal.

Esto fue un estudio observacional, así que la asociación identificada quizá se deba a otros factores, como la gravedad de la enfermedad de la madre en combinación con la exposición al antidepresivo en el útero, dijeron los autores del estudio.

“Las madres con síntomas graves son más propensas a seguir con el tratamiento durante el embarazo”, afirmaron la autora del estudio, Xiaoqin Liu de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y sus colaboradores.

Los investigadores también enfatizaron que la decisión de dejar de tomar o seguir tomando los antidepresivos durante el embarazo debería tomarse de forma conjunta entre los pacientes y los médicos. La depresión sin tratar también puede causar problemas para la madre y el bebé, según la Oficina para la Salud de las Mujeres de EE. UU.

Entre el 2 y el 8 por ciento de las mujeres embarazadas toman antidepresivos, indicaron los investigadores.

El estudio aparece en la edición del 6 de septiembre de la revista The BMJ.

Se necesitan estudios a largo plazo para saber más sobre el modo en que los medicamentos que se toman durante el embarazo afectan al neurodesarrollo de los niños, escribieron Hedvig Nordeng y sus colaboradores de la Universidad de Oslo, en Noruega, en un editorial que acompañó al estudio.

Pero es importante que los investigadores informen de los riesgos absolutos para que los médicos y las mujeres embarazadas tengan una comprensión clara del problema, dijeron.

“Por ejemplo, si la exposición prenatal a los antidepresivos se asocia con un riesgo un 23 por ciento más alto de autismo en los niños, y si asumimos como referencia una prevalencia del autismo del 1 por ciento, entonces por cada 10,000 mujeres que siguen el tratamiento durante el embarazo, se producirían 23 casos adicionales de autismo”, escribieron Nordeng y sus colaboradores.

“Esta cifra podría ser alarmante para algunos pacientes y tranquilizadora para otros”, dijeron los editorialistas en un comunicado de prensa de la revista.

Añadieron que los estudios observacionales como este necesitan ser complementados con datos de otros tipos de investigación, incluyendo estudios de laboratorio, con animales y genéticos, para dar una imagen más completa de cómo los medicamentos podrían afectar al feto en desarrollo.

FUENTE: The BMJ