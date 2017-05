La aspirina en dosis baja se apunta otro tanto: tomar una aspirina para niños con regularidad parece proteger a las mujeres del tipo más común de cáncer de mama, sugiere una nueva investigación.

Salud

El uso de la aspirina en dosis baja al menos tres veces por semana se vinculó con una reducción del 20 por ciento en los cánceres conocidos como de receptores de hormonas positivos y HER2 negativos, el subtipo más común de cáncer de mama, señaló la investigadora principal del estudio, Leslie Bernstein.

Esa reducción en el riesgo es “moderada”, dijo Bernstein, profesora en el Centro Oncológico City of Hope en Duarte, California. “Quizá no sea tan bueno como el ejercicio”, dijo, pero añadió que un número mayor de personas podrían persistir con un régimen de aspirina que con una rutina de ejercicio.

Pero el estudio no establece una relación causal directa, y Bernstein apuntó que es demasiado pronto para recomendar tomar una aspirina a diario para reducir el riesgo de cáncer de mama.

Muchos adultos ya toman una aspirina de dosis baja (de 81 miligramos) a diario para reducir el riesgo de ataque cardiaco. Este estudio, dirigido por Christina Clarke, que trabajaba en el Instituto de Prevención del Cáncer de California, observó el uso de medicamentos en las mujeres inscritas en el Estudio de Maestras de California, una investigación en curso. Ese ensayo, que inició en 1995, reclutó a más de 133,000 maestras, administradoras y otras profesionales de escuelas públicas activas y jubiladas.

En 2005, más de 57,000 de las participantes respondieron a preguntas sobre su uso de aspirina y otros fármacos, los antecedentes familiares de cáncer, el uso de terapia hormonal, el consumo de alcohol, la estatura y el peso. En 2013, casi 1,500 habían desarrollado un cáncer de mama invasivo.

En general, el uso regular de aspirina para niños redujo el riesgo de cáncer de mama en un 16 por ciento, señala el estudio. Pero un hallazgo más significativo fue la reducción del riesgo de desarrollar cáncer RH-positivo/HER2-negativo, dijeron los investigadores.

Los investigadores encontraron un vínculo protector con el uso de la aspirina en dosis baja, pero no con la aspirina en dosis regular ni con otros antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno o el acetaminofén.

¿Por qué la aspirina en una dosis más alta no es también protectora?

Es más probable que la aspirina en dosis regular se tome de forma esporádica para cosas como el dolor de cabeza, consideran los autores, quienes creen que las mujeres que tomaban aspirina para niños lo hacían de forma regular para la protección cardiaca.

Los investigadores solo pueden especular sobre el motivo de que la aspirina para niños parezca reducir el riesgo de cáncer de mama.

“La aspirina no solo reduce la inflamación, sino que es un inhibidor de la aromatasa leve”, dijo Bernstein. Los inhibidores de la aromatasa se usan para tratar el cáncer de mama con receptores de hormonas positivos en las mujeres postmenopáusicas, porque reducen la cantidad de estrógeno que circula por la sangre, y el estrógeno alimenta al tumor.

Otro investigador alabó al estudio.

“Es un trabajo realmente emocionante”, dijo Sushanta Banerjee, profesor de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. En su investigación, limitada al laboratorio y a animales, “encontramos que la aspirina tiene la capacidad de destruir a las células que inician los tumores que pueden conducir al cáncer de mama”.

En un estudio presentado en una reunión oncológica reciente, su equipo reportó que la aspirina podría prevenir la formación de nuevos vasos sanguíneos que “alimentan” al cáncer.

Pero se mostró de acuerdo en que es demasiado pronto para sugerir que se tome aspirina para niños con el fin de reducir el riesgo de cáncer de mama.

Si más estudios respaldan el vínculo entre la aspirina para niños y la prevención del cáncer de mama, Bernstein dijo que la aspirina en dosis baja también podría prevenir la recurrencia.

El estudio aparece en línea en la edición del 1 de mayo de la revista Breast Cancer Research. Fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. y el Fondo para la Investigación del Cáncer de Mama de California.

FUENTES: Leslie Bernstein, Ph.D., professor, division of biomarkers of early detection and prevention, City of Hope Cancer Center, Duarte, Calif.; Sushanta Banerjee, Ph.D., professor, hematology and oncology, University of Kansas Medical Center, Kansas City, and research director, Cancer Research Unit, VA Medical Center, Kansas City, Mo.; May 1, 2017, Breast Cancer Research