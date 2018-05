Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una pareja interracial caminaba cerca de un parque de Phoenix cuando las autoridades dicen que un neonazi descamisado comenzó a gritar con enojo un insulto racista y acosar al hombre negro en la pareja por salir con una mujer blanca.

Las autoridades dicen que los hombres intercambiaron palabras tensas antes de que Travis Ricci corriera de regreso a un hogar donde otros supremacistas blancos estaban de fiesta, agarraron una escopeta y regresaron en un sedán conducido por un asociado. Ricci asomó el automóvil y disparó dos ráfagas de perdigones, hiriendo al hombre de color, y matando a su novia, dijeron los investigadores.

Los abogados ahora están eligiendo un jurado para decidir si Ricci debe ser condenado por asesinato y condenado a muerte en el ataque de 2009, que según los fiscales es un crimen de odio. Las declaraciones de apertura están tentativamente programadas para el 6 de junio.

El caso ha ofrecido varios giros inesperados.

Ricci, cuya defensa se espera que incluya un argumento de que él no es el hombre que solía ser, afirma que su bisabuelo fue miembro de la resistencia francesa asesinada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades buscan la pena de muerte, diciendo que el asesinato de Kelly Ann Jaeger, de 39 años de edad, estaba destinado a promover los intereses del Vinlanders Social Club, un grupo neonazi con una reputación de violencia que luego fue blanco de represión policial.

Dado que los fiscales han calificado el ataque como un crimen de odio, pueden demandar hasta 11 años adicionales en prisión, por encima de la pena máxima, si Ricci es condenado por otros cargos, como intento de asesinato, tiroteo, asalto agravado y asistencia a un pandilla criminal.

Ricci se declaró no culpable, y sus abogados han planteado preguntas sobre la capacidad del novio de Jaeger, Jeffery Wellmaker, para identificarlo como el disparador. Señalan que casi dos años después del ataque, Wellmaker fue encarcelado en un caso no relacionado y jugó ajedrez con Ricci tras las rejas sin reconocerlo.

Aaron Levi Schmidt, quien según las autoridades conducía el automóvil utilizado en el tiroteo, se declaró culpable de asesinato en la muerte de Jaeger. Él ya está cumpliendo 11 años por ayudar a una pandilla criminal. No está claro si ha sido sentenciado por la condena por asesinato.

Los abogados de Ricci y Schmidt, ambos ahora 36, han dicho que sus clientes no eran miembros de Vinlanders.

Los informes de la policía dicen que Ricci les dijo a los asociados antes del ataque que vio hombres negros golpeando a una mujer blanca, aunque no está claro si esa afirmación era correcta.

Rebecca Wilder, una portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, que está procesando a Ricci, se negó a comentar sobre el caso. El Departamento de Policía de Phoenix, que investigó el ataque, también se negó a comentar.

Los fiscales dijeron en los registros judiciales que Wellmaker, quien estaba desarmado, estaba extremadamente angustiado por el ataque y trató de ayudar a su novia después de que le dispararon. Dicen que Wellmaker no provocó el ataque y trató infructuosamente de sacar a Jaeger del camino de la explosión de la escopeta, según los registros judiciales.

Los abogados de Ricci se negaron a responder preguntas sobre las acusaciones contra su cliente.

“Es una persona muy sensible que se preocupa por las personas en general”, dijo Jennifer Willmott, una de sus abogadas. “Ha tenido una vida muy difícil”.

Bruce Blumberg, otro abogado de Ricci, dijo que el equipo de su cliente obtuvo registros que documentan el arresto y la ejecución del bisabuelo de Ricci durante su participación en la Resistencia francesa. Blumberg dijo que la experiencia del bisabuelo puede surgir durante el juicio, aunque no está claro qué se usará para demostrarlo.

El ataque comenzó a gestarse después de que Ricci dejara la casa de su amigo enojado y borracho, haciendo su camino hacia el vecindario donde eventualmente notó a Jaeger y Wellmaker, según un informe policial.

Los fiscales dicen que Ricci lanzó un insulto racista a Wellmaker y gritó: “¿Qué estás haciendo con una chica blanca?”

También le dijo a Wellmaker que iba a obtener “algo para él”, dijeron los fiscales.

Algún tiempo después, Jaeger y Wellmaker estaban cerca de un teléfono público cuando el sedán se detuvo. Ricci disparó dos obuses y golpeó a Jaeger en el estómago a unos 10 pies (3 metros) de distancia, dijeron los fiscales.

Los abogados de Ricci han notado que Wellmaker no pudo identificar a Ricci en una alineación de fotos después del tiroteo, y no reconoció a su cliente en 2011 cuando los dos cumplieron condena en la misma celda de la prisión del condado de Maricopa. Los registros judiciales archivados en el caso de Ricci no especificaron el cargo por el cual Wellmaker fue encarcelado, y una verificación de registros no proporcionó una respuesta definitiva a la pregunta.

Ricci terminó diciéndole a Wellmaker que era la persona acusada de matar a su novia, escribió un juez en un fallo preliminar.

El juez dijo que la identificación de Wellmaker del tirador era confiable porque él habría podido identificar a Ricci independientemente del encuentro con la cárcel. Mientras trabajaba con un artista de la policía después del tiroteo, Wellmaker describió un tatuaje único en el estómago del atacante, escribió el juez.

En un crimen sin relación meses después de la muerte de Jaeger, la policía dice que Ricci apuñaló a dos hombres que intentaron evitar que atacara a su novia. Está cumpliendo una condena de 22 años por condenas por agresión y conducta indebida con armas.