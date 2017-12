La esposa del alguacil adjunto fue golpeada y el conductor retrocedió para rematarla, según dijeron los testigos.

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una mujer de 47 años murió y una niña de 11 años resultó herida luego de ser atropellada por un camión el miércoles por la noche en el norte de Phoenix, dijo la policía.

Las dos víctimas son la esposa y la hija del sargento adjunto del Sheriff del condado de Maricopa, Steve Chervenak.

El incidente fue reportado alrededor de las 7 pm cerca de E. Jomax y N. Cave Creek, según el Departamento de Policía de Phoenix.

De acuerdo con el sargento Alan Pfohl, de la policía de Phoenix, el conductor, identificado como Trent Ferree, de 45 años, golpeó intencionalmente a la mujer y a la niña mientras caminaban por la acera.

Pfohl dijo que después de golpearlos, Ferree retrocedió y golpeó a la mujer de nuevo. Ferree luego se adelantó y la golpeó de nuevo antes de que los testigos lo sacaran del vehículo y lo detuvieran en espera de la policía.

“Esto no fue un accidente”, dijo el sargento de policía de Phoenix. Jonathan Howard. “Este fue un acto intencional en el que acá vinieron detrás de estas dos mujeres, mujer y niño, e intencionalmente las rgolpearon y las volvieron a atropellar”.

Uno de los testigos que detuvo al sospechoso fue el vecino Michael Steinberg. “Él viene corriendo por la carretera, la golpea, retrocede y va y la golpea de nuevo, simplemente sigue, no quiere parar”, dijo Steinberg.

Pfohl dijo que Ferree había intentado atacar a otras dos víctimas anteriormente, pero que pudieron salirse del camino.

La policía dice que Ferree no conocía a las víctimas y que no vivía en el vecindario donde ocurrió el incidente. “No hay indicación de que los conozca, solo personas al azar que se interpusieron en su camino anoche”, dijo el sargento. Howard.

Pfohl también dice que la policía cree que el impedimento o la salud mental o ambos “pueden ser un factor”. “Estaba loco hablando. Las voces le decían que lo hiciera”, dijo Steinberg.

La mujer fue llevada a un hospital local en estado extremadamente crítico, donde luego fue declarada muerta. La niña sufrió una lesión menor en el tobillo.

Pfohl dijo que Ferree fue detenida por la policía y será acusada de un cargo de asesinato en primer grado y tres cargos de intento de asesinato en primer grado.