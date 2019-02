El reportero de Univisión y su equipo fueron detenidos por dos horas y su material fue incautado, tras una entrevista incómoda con el Presidente Nicolás Maduro.

Internacional

Luego de que corriera la noticia de que el mexicano Jorge Ramos fuera detenido en Venezuela tras una entrevista con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, el periodista finalmente ha sido liberado y confirmó que él y su equipo fueron privados de su libertado después de que el mandatario se molestara por las preguntas de la entrevista que estaban haciéndole para el medio de comunicación Univisión.

El periodista Daniel Coronell dio a conocer la noticia sobre Jorge Ramos a través de redes sociales, a lo cual se sumó Univisión pidiendo la liberación inmediata de su equipo de información.

Tras haber pasado más de dos horas, finalmente Jorge Ramos y el equipo de personas que lo acompañaban fue liberado y confirmó que Maduro se molestó por la entrevista que se estaba realizando, pero las cosas terminaron cuando el periodista le mostró un video de unas personas comiendo de un camión de basura:

“El equipo de Univisión ya se encuentra en el hotel. Estuvimos detenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores. Lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los presos políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo. Y se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura e inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. Se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo nuestro equipo. Nos quitaron las tarjetas. La entrevista la tienen ellos. Nos quitaron todos los celulares. Te estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista y después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el palacio de las Flores interrogándonos, en mi caso y el de la productora María Guzmán, nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el backpack con muchas de nuestras cosas personales y acabamos de regresar al hotel”, comentó el periodista Jorge Ramos.

Hasta el momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha dado ninguna declaración, sin embargo hace tan solo una hora el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Jorge Rodríguez, externó en su Twitter oficial que su gabinete trata con respeto a todos los periodistas.