Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La maestra de Goodyear, acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante de 13 años, compareció ante un tribunal el viernes para un juicio preliminar.

El juicio para Brittany Zamora de 27 años está programado para el 2 de agosto y se espera que dure alrededor de un mes.

En este punto, no hay un acuerdo de declaración de culpabilidad sobre la mesa, y no solo porque la fiscalía no está ofreciendo uno.

“El abogado defensor no está buscando una declaración de culpabilidad en este momento”, le dijo el abogado de Zamora al juez durante la audiencia del viernes.

Reservada bajo sospecha de abuso sexual de un menor, suministro de material nocivo y conducta sexual con un menor, Zamora ha estado en la cárcel desde que fue arrestada el 22 de marzo a pesar de expresar su deseo de ir a casa con su esposo en su comparecencia inicial ante el tribunal.

Una fianza de apariencia asegurada por esos cargos de delito se estableció en $250,000. Zamora, quien era maestra de sexto grado en la Academia Las Brisas, se declaró inocente de esos cargos.

Los cargos se derivan de mensajes de texto que los padres de el menor de 13 años encontraron en su teléfono. “Los mensajes de texto encontrados son de naturaleza sexual que alegan una relación continua entre los dos”, dijo Lisa Kutis del Departamento de Policía de Goodyear cuando Zamora fue arrestado.

El padre de la víctima le dijo a la policía que recibió una llamada de Zamora y su esposo suplicándole que no se contactara con la policía. Durante esa llamada telefónica, el esposo de Zamora se puso al teléfono y le dijo al padre de la víctima que Zamora había cometido un gran error, pero que amaba a los niños, según los documentos.

El padre de la víctima dijo a los agentes que el esposo de Zamora pidió que manejara la situación informalmente y dijo que deberían ‘reunirse’ y ‘resolver esto’. El padre de la víctima declinó y terminó la llamada telefónica.

“Le enseñas a tus hijos que no existen los monstruos”, dijo más tarde el padre de la víctima. “Pero en el mundo real, hay monstruos. Brittany Zamora es un monstruo. … Una gran cosa para nosotros es que queremos que la gente entienda, solo porque es un niño no hace diferencia. Es lo mismo [como si la víctima fuera una niña]. Es un niño de 13 años de quien se aprovechó un monstruo”.

Los documentos también mencionan una segunda víctima que la primera víctima dijo que presenció algunos de los actos sexuales. La policía habló con la segunda víctima, quien también dijo que Zamora le había mostrado fotos desnudas de ella misma.

Una de las cosas discutidas durante la corta audiencia del viernes fue la moción de indignación de la defensa y la capacidad de Zamora de “contribuir a su propia defensa”.

“Obviamente, nuestro cliente no puede trabajar o conseguir un empleo mientras está bajo custodia, y no hay capacidad financiera para pagar ningún experto, por su honor”, dijo Suzuki, quien fue retenida por la madre y el esposo de Zamora.

El juez confirmó la moción y ordenó a la Oficina de Servicios de Defensa Pública que brindara asistencia al abogado de Zamora para organizar su defensa.

Zamora regresará a la corte dos veces más antes de su juicio programado, una vez a principios de junio y otra a fines de julio.