Nacional

Un mayor número de adolescentes que el que se calculaba son transgénero o se identifican con otros términos de género no tradicionales en Estados Unidos, y muchos rechazan la idea de que hombre y mujer sean las únicas opciones, de acuerdo con un nuevo estudio.

La investigación se centró en estudiantes de 9no y 11mo grado, y calcula que casi 3% son transgénero o están disconformes con su género, lo cual significa que no siempre se identifican con el sexo que se les asignó en su nacimiento. Este sector incluye a adolescentes que se refieren a ellos mismos con pronombres neutrales en lugar de “él” o “ella”.

“Las diversas identidades de género son más frecuentes de lo que la gente esperaría”, afirmó el principal autor del estudio, Nick Rider, quien tiene beca de postdoctorado en la Universidad de Minnesota y quien estudia la salud de las personas transgénero.

El estudio es un análisis de una encuesta efectuada en 2016 a nivel estatal de casi 81.000 adolescentes en Minnesota.

Casi 2.200 se identificaron como transgénero o se dijeron inconformes con su género. En el estudio se encontró que estos adolescentes tenían una salud mental y física peor que la de otros adolescentes. El acoso y la discriminación figuran entre las posibles razones de esas diferencias, dijo Rider, aunque no se incluyó una pregunta al respecto en la encuesta.

El estudio fue difundido el lunes en la publicación Pediatrics.

Aunque el estudio solo incluyó a estudiantes de dos grados, las tasas son más altas que las del estudio de la UCLA difundido el año pasado y según el cual 0,7% de los alumnos de entre 13 y 17 años son transgénero, es decir unos 150.000. Ese estudio usó estadísticas gubernamentales sobre adultos para calcular el número de adolescentes. De acuerdo con el documento, 0,6% de los adultos en Estados Unidos se identifican como transgénero, o alrededor de 1,4 millones.

Algunos expertos consideran que la difusión de los problemas de los transgénero ha dado pie al aumento en el número de adolescentes que se dicen transgénero o que experimentan con la identificación de género.