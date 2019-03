80 personas han muerto en las carreteras del estado en lo que va de 2019.

Phoenix, AZ.- Hasta el momento, 80 personas han muerto en las carreteras de Arizona en 2019, dijeron el lunes funcionarios de DPS.

Para estas mismas fechas, el año pasado, solo 68 personas habían perdido la vida en accidentes.

“Hay algo que hay que señalar”, dijo el oficial Kameron Lee. “Cada año, continua aumentando nuestra población, por lo que hay más autos en las autopistas, lo que puede influir en ello”.

Lee dijo que el DPS examina los datos de tráfico para buscar patrones, pero en este momento no parece haber un patrón obvio.

El coronel Frank Milstead tuiteó la semana pasada que los cinturones de seguridad no estaban en uso en el 30 por ciento de esas muertes. Las drogas, el alcohol o una combinación de ambos fueron un factor en el 25 por ciento de los percances fatales.

El oficial Lee dijo que las muertes por tráfico no están aisladas en el área metropolitana, sino que parecen estar distribuidas por todo el estado. Lee dijo que el DPS continuará rastreando muertes de tráfico y buscará patrones.