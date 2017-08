Los accidentes letales aumentaron un 12 por ciento en 2015, según un informe.

Seguridad

Las muertes de ciclistas en las carreteras de EE. UU. han aumentado de forma significativa, y los hombres (no los niños ni adolescentes) son comúnmente las víctimas, encuentra un informe reciente.

Las muertes de ciclistas aumentaron en un 12 por ciento en 2015, el año más reciente con cifras disponibles, según la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores (Governors Highway Safety Association). Ese aumento fue el más grande entre todos los grupos que usan las carreteras.

Históricamente, la mayoría de accidentes letales de bicicleta ocurrían en niños y adolescentes. Ahora, un 85 por ciento de los ciclistas que mueren en la carretera son hombres, señaló el informe.

Y la edad promedio de los 818 ciclistas fallecidos en 2015 fue de 45 años.

“Debemos asegurarnos de que los ciclistas y los conductores puedan compartir las carreteras de forma segura”, planteó Chris Mullen, director de investigación en tecnología en State Farm, que financió el informe.

“Lamentablemente, los ciclistas son vulnerables y mucho más susceptibles a las lesiones graves o a la muerte cuando están en las carreteras con los vehículos”, dijo Mullen en un comunicado de prensa de la asociación.

Mullen comentó que “es esencial que examinemos los factores que rodean a estos accidentes y que aprovechemos al máximo una variedad de herramientas comprobadas para mejorar la seguridad de los ciclistas de todo el país”.

El informe contribuyó a aclarar dónde y por qué ocurren los accidentes letales entre ciclistas y coches.

Con frecuencia, los conductores no ven a los ciclistas que esperan tener el derecho a pasar y que no pueden parar a tiempo para evitar un choque, según el informe.

Además, las intersecciones no son el problema usual. La mayoría de muertes que implican a ciclistas y coches (un 72 por ciento) ocurren en lugares que no son cruces. Y más de la mitad ocurren entre las 6 p.m. y las 6 a.m., encontraron los investigadores.

El alcohol (consumido por el ciclista o el conductor) fue un factor en un 37 por ciento de las muertes, encontró el informe.

Los investigadores anotaron que los datos de muchos de estos accidentes siguen siendo limitados, y aconsejaron a los estados mejorar los informes de los accidentes locales.

Realizaron 29 recomendaciones adicionales para ayudar a las autoridades estatales y locales a mejorar la seguridad de los ciclistas en sus comunidades. Éstas incluyen entrenar más a la policía, mejorar las señales de seguridad para conductores y ciclistas, mejoras en la infraestructura, y educación pública.

“Si bien las soluciones de ingeniería son vitales, los estados y las comunidades no pueden simplemente solucionar el problema con construcciones”, dijo Jonathan Adkins, director ejecutivo de la asociación vial. “Esos cambios deberían ser acompañados por la educación y el cumplimento de las leyes para tener la máxima efectividad”.

FUENTE: Governors Highway Safety Association