Y la heroína condujo a la mayoría de las muertes entre los de 15 a 19 años, señalan los CDC.

Salud

La tasa de muertes por sobredosis de opiáceos ha empeorado entre los adolescentes mayores de Estados Unidos, según un nuevo informe federal.

La cantidad de muertes por sobredosis de medicamentos y drogas entre los jóvenes de 15 a 19 años aumentó un 15 por ciento en los chicos de 2014 a 2015, y un 35 por ciento entre las chicas de 2013 a 2015, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Pero las perturbadoras cifras quizá no sean simplemente un caso de que la muy publicitada epidemia de abuso de analgésicos opiáceos se propague a otro grupo de edad.

“Esas tendencias encajan en el panorama general: las sobredosis por pastillas de opiáceos son un problema mayor entre los grupos de mediana edad y de edad avanzada, mientas que la heroína y la heroína contaminada con fentanilo son un problema inmenso entre los más jóvenes”, apuntó el Dr. Daniel Ciccarone, un profesor de la Universidad de California, en San Francisco, que estudia el uso de drogas y medicamentos.

El informe, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, observó las muertes por sobredosis de medicamentos y drogas en las personas de 15 a 19 años entre 1999 y 2015.

Según el informe, la tasa de muertes por medicamentos y sobredosis se multiplicó por más de dos entre 1999 y 2007, y entonces se redujo en más o menos un cuarto entre 2007 y 2014 entre los jóvenes de 15 a 19 años, en particular en los varones.

Pero en 2015 hubo un total de 772 muertes por sobredosis de medicamentos y drogas entre las personas de 15 a 19 años, según el informe. Esas muertes incluyeron a unos 500 chicos y a casi 300 chicas.

La heroína fue la causa más común de sobredosis letales de opiáceos en el grupo de edad de 15 a 19 años.

La tasa de muertes por sobredosis de medicamentos y drogas fue constantemente más alta entre los varones. En 2015, su tasa de mortalidad fue un 70 por ciento más alto que la tasa de las chicas, encontró el informe.

“La heroína ha sido un factor contribuyente oculto a las muertes por opiáceos, en aumento desde 2005 a medida que las muertes por pastillas recetadas se han reducido desde mediados de la década del 2000. Y el fentanilo apareció en 2014, haciendo que el ambiente de la heroína sea incluso más letal”, dijo Ciccarone, que no participó en el estudio.

Los hallazgos del informe son “desalentadores, pero no sorprendentes”, dijo la Dra. Sharon Levy, directora del Programa de Abuso de Sustancias en los Adolescentes y profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Apuntó que reflejan un cambio importante en la forma en que los adolescentes estadounidenses usan los medicamentos y las drogas.

En 1975, apenas un 2 por ciento de los adolescentes entrevistados dijeron que nunca habían consumido alcohol, tabaco ni marihuana. Esa cifra aumentó a un 25 por ciento en 2015, dijo Levy, que no participó en el informe.

Más adolescentes están decidiendo no usar drogas, pero los que lo hacen han entrado “en un panorama distinto y más complejo”, advirtió.

“La marihuana no es lo que era en 1975, y los opiáceos son un producto nuevo en el escenario que sigue evolucionando y que tiende a hacerse adictivo y más peligroso”, explicó Levy.

¿Cómo puede el abuso de los opiáceos reducirse entre los jóvenes?

Levy planteó que debe haber más acceso a fármacos parecidos a la metadona que pueden ayudar a las personas a abandonar gradualmente los opiáceos. Pocos jóvenes adictos son tratados con esos medicamentos, dijo.

Ciccarone comentó que el gobierno federal debe seguir las recomendaciones de la Comisión para Combatir la Adicción a los Medicamentos y a las Drogas y la Crisis de Opiáceos de la Casa Blanca.

“Aborden la crisis de forma agresiva a través de la prevención y el tratamiento”, aconsejó Ciccarone. “La Comisión de Opiáceos realizó en su informe preliminar varias recomendaciones clave, alcanzables y bipartitas que, si son adoptadas por el Presidente y mediante legislación del Congreso, lograrán avances significativos para afrontar la crisis actual. Si la acción es lenta, se retrasa o se diluye, perderemos una parte significativa de la generación joven”.

