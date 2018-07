Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Raymond Gorospe dice que todavía llora a diario, nueve meses después del brutal asesinato de su hija, una maestra de kindergarten de Glendale. A pesar de la angustia, Gorospe dijo que no le importa que el hombre acusado de confesar el asesinato todavía no haya sido acusado en relación con su asesinato.

“¿Me gustaría que terminara? Sí. Me doy cuenta de que es un proceso lento”, dijo por teléfono el lunes. “Me doy cuenta de que las ruedas de la justicia giran lentamente”.

El Departamento de Policía de Phoenix dio a conocer nuevos registros el lunes sobre el arresto de Charlie Malzahn en octubre. El joven de 28 años está actualmente detenido por una serie de cargos relacionados con un crimen perpetrado durante un fin de semana después del asesinato, pero no el asesinato en sí.

Los documentos muestran que Malzahn condujo a la policía en una persecución en el automóvil de Gorospe el 9 de octubre. Se rindió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia cerca de las avenidas norte y 27.

Durante una entrevista a las 4 de la mañana con la policía, Malzahn fue “evasivo” e inicialmente afirmó que no conocía a Gorospe. Más tarde, afirmó que lo había rescatado de una cárcel de Flagstaff y había dejado su coche para que lo usara.

El oficial notó que los ojos de Malzahn “estaban muy inyectados en sangre y sus pupilas estaban dilatadas”. Los registros no detallan la confesión de Malzahn, pero Raymond Gorospe dijo que cree que la hermana de Malzahn finalmente lo convenció de revelar la ubicación del cuerpo. “Ella se puso en contacto con nosotros durante la búsqueda y dijo cuánto lamentaba lo que había sucedido. Ella sabía que su hermano tenía problemas “, dijo. “Ella dice, ‘sí tengo algo de influencia con él'”.

Gorospe dijo que su mayor esperanza ahora es que Malzahn se declare culpable de la muerte de su hija para que el caso no vaya a juicio. “No quiero que pasemos por eso. Realmente no lo hago No quiero tener que revivir todo el proceso nuevamente”, dijo.

Está programado que Malzahn comparezca en la corte la semana próxima bajo cargos de secuestro, robo y asalto agravado por crímenes ocurridos dos días después del asesinato, el 8 de octubre. Ese día, Malzahn es acusada de golpear a una estudiante de ASU en su dormitorio , luego secuestrar a una mujer cerca de Apache Boulevard y Rural Road.