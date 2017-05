Policiaca

“Estoy muy arrepentido por lo que hice, estoy muy arrepentido”, dijo un hombre acusado de varios robos a mano armada alrededor del Valle, quien compartió su historia en una entrevista televisiva desde la cárcel.

“Si nos fijamos en mi pasado, en mi historia, esto no es lo que soy. Esto no es lo que soy”, dijo Kipper Myers.

Myers, de 30 años, está encerrado en la cárcel de Buckeye, enfrentándose a cuatro cargos de robo a mano armada y violación de libertad condicional.

Myers afirma que no es responsable de todos los robos, sólo dos de ellos. También admite que estaba muy borracho en ese momento. “Fui y hago ciertas cosas que me arrepiento mucho”, nos dijo. “Yo estaba bajo la influencia, gran momento, y me sentí muy coaccionado en hacer estas cosas.”

Myers fue arrestado el 24 de abril. Este es el relato policial de lo que llevó a su detención:

“Durante el período del 16 de marzo de 2017, hasta el 27 de marzo de 2017, Kipper Myers cometió cuatro robos a mano armada diferentes en el norte de Phoenix.

El primero ocurrió el 16 de marzo cuando Kipper entró en un restaurante de pizzas en 35th Avenue y Union Hills Drive y exigió el dinero después de que el empleado abriera el registro.

El 23 de marzo Kipper cometió un robo a mano armada de una Unión de Crédito cerca de 2600 W Ross Avenue. Kipper entró en el banco, apuntó con una pistola al empleado y pidió el dinero.

El 27 de marzo Kipper cometió un robo a mano armada de otro restaurante de pizza en la avenida 19 y Union Hills. Kipper ordenó comida al vendedor y cuando abrió la caja registradora, Kipper apuntó una pistola plateada y exigió el dinero.

El último robo a mano armada fue el 27 de marzo en una gasolinera cerca de 3100 W Carefree Highway. Kipper entró en la tienda y señaló una pistola al empleado y tomó dos grandes cajas de cigarrillos.

Durante el curso de la investigación, Kipper fue identificado como el sospechoso de estos robos a mano armada. El lunes 24 de abril de 2017, Kipper, fue localizado en un remolque en el norte de Phoenix y arrestado sin incidentes “.

Myers habló de cómo terminó en esta situación. “Honestamente, el dinero es un factor importante en esto”, dijo. “Además, tratando de salir de una cierta situación, tratando de salir de donde estaba, en ese momento pensé en ello como un medio para un fin”.

Myers también dijo a un entrevistador del Canal 3 local, que estaba tratando de hacer cambios positivos por el bien de su hijo recién nacido. “Tuve mi primer hijo el 30 de marzo. Sólo pensé que sería capaz de hacer todo con todo dejar de hacer todo tipo de suciedad y solo ser el papá. Ser el papá que nunca tuve, quiero mostrarle algo diferente a mi hijo”.

“Estoy muy arrepentido por lo que hice, estoy muy arrepentido, Myers dice que lamenta haber asustado a alguien. “Me siento horrible por cualquiera que se sintiera asustado o amenazado porque no iba a lastimar a nadie”, dijo.

También quiere decirles a otros que no vayan por este camino. “Sólo quiero que la gente sepa que esto no es lo que soy, y que estoy arrepentido”, dijo.